LastPass: gestisci le tue password con massima sicurezza e semplicità

LastPass si propone come una soluzione robusta e affidabile per la gestione delle password, sia per uso personale che aziendale, offrendo una serie di strumenti per aumentare la sicurezza e l’efficienza nell’accesso ai servizi online.

Per uso personale: LastPass offre una gestione delle password personali che permette di salvare e riempire automaticamente le credenziali di accesso su ogni dispositivo. Questo non solo facilita l’accesso ai vari servizi online, ma incrementa anche la sicurezza, eliminando il riutilizzo delle password attraverso il suo generatore integrato. L’applicazione valuta la sicurezza complessiva e segnala eventuali coinvolgimenti in violazioni informatiche, riducendo al minimo la necessità di inserire manualmente le informazioni di accesso.

Per le aziende: LastPass si focalizza sulla protezione aziendale mediante una gestione delle password più sicura e efficiente. Supporta gli utenti nell’accesso e nella condivisione sicura di applicazioni e informazioni sensibili, anche quelle non coperte dall’SSO (Single Sign-On). Offre inoltre soluzioni per monitorare l’integrità delle password a livello aziendale e ridurre l’uso delle password tramite opzioni di autenticazione senza password.

Sicurezza e conformità: La piattaforma di LastPass è protetta da un modello crittografico avanzato, assicurando che nessuno, nemmeno LastPass stesso, possa accedere alle password principali o ai dati salvati nella cassaforte digitale. Questo livello di sicurezza è rafforzato da numerose certificazioni internazionali come ISO 27001, SOC 2 tipo II, SOC 3, C5 e TRUSTe, garantendo la conformità alle normative vigenti.

Protezione avanzata: LastPass offre funzionalità come il monitoraggio del dark web per identificare potenziali violazioni di sicurezza che coinvolgono i dati personali degli utenti e fornisce strumenti di autenticazione a più fattori, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza contro attacchi informatici e tentativi di hacking.

Per conoscere l’offerta completa di LastPass clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.