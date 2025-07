Google Home: un bug impedisce di gestire le luci smart

Il fatto che i dispositivi Google Home abbiano subito un degrado è cosa ormai assodata e Google ha promesso che provvederà a porre rimedio alla cosa. Ad avallare ancora di più la già non felice situazione, però, ci ha pensato un bug individuato dagli utenti nel corso degli ultimi giorni, in base a cui comandare le luci smart è diventato praticamente impossibile.

Google Home: gestire le luci smart è diventato impossibile

In base a quanto segnalato, infatti, richiamando Google Assistant sui dispositivi Google Home, oltre che su qualsiasi altro device su cui è fruibile, l’assistente virtuale di “big G”si rifiuta di comandare qualsiasi tipo di lampadine intelligenti, pertanto non vi è modo di accendere, spegnere o regolare l’intensità della luce a piacere.

Al momento non è dato sapere perché ciò accada, ma la problematica sembrerebbe essere di natura software, dunque legata prettamente a Google Assistant in sé e non al device di turno.

Alcuni utenti segnalano di aver risolto, almeno momentaneamente, rifacendo il pairing dei dispositivi colpiti o eliminando un gruppo di luci e ricreandolo, ma non sembra una soluzione universale per tutti. Provare, comunque, non costa nulla.

Inoltre, non è chiaro quanti utenti siano coinvolti né se ci sono limitazioni di tipo regionale, geografico, di lingua o di altro tipo.

Ad ogni buon conto, Google ha riconosciuto l’esistenza del problema tramite un post su Reddit, attraverso l’account ufficiale del community manager nel subreddit dedicato a Google Home. Per il momento, però, sono stati fornite maggiori informazioni sulle possibili tempistiche per il rilascio di un correttivo.