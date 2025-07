Google Home: degrado riconosciuto, miglioramenti in arrivo

Pur avendo ricevuto Google Home aggiornamenti costanti negli ultimi anni, come il supporto per l’inoltro video, i nuovi widget per la smart home e le integrazioni dei gadget con Gemini, i clienti non sono molto soddisfatti dello stato attuale del prodotto. Negli ultimi tempi, infatti, molteplici utilizzatori dei device Google Home e Nest si sono uniti per esporre le loro lamentele. Ciò che ne è venuto fuori è stato un calo di prestazioni su larga scala.

Google Home: l’affidabilità dei dispositivi verrà migliorata

Molti utenti pongono l’accento sull’esperienza degradata. Alcuni hanno detto ripetutamente di ottenere errori quando chiedono a Gemini in Google Home di svolgere le attività più basilari. Altri si lamentano di routine come “film time” che hanno iniziato a consigliare casualmente gli orari dei film locali invece di spegnere o abbassare la luminosità delle luci nella loro stanza come invece da configurazione. Ci sono poi alcuni che hanno affermato che Google Home procede a spegnere le luci della stanza invece di spegnere i ventilatori come è stato chiesto.

La teoria principale è che tutto ciò sia solo una parte della strategia dell’azienda di obsolescenza programmata del suo hardware attuale. Più precisamente, il degrado sarebbe iniziato quando Google ha combinato a investire di più nei servizi di intelligenza artificiale, con l’intendo di far sembrare il suo attuale hardware peggiore dei prodotti che prevede di rivelare in futuro. Certamente, non è da escludere che i prossimi device Google Home possano presentare funzionalità AI più profondamente radicate.

Detto questo, Anish Kattukaran, Chief Product Officer di Google Home e Nest, ha tentato di placare alcune di queste paure scusandosi per l’attuale esperienza del prodotto. Il dirigente ha sottolineato che Google sta attivamente ascoltando il feedback e che migliorerà l’affidabilità dei suoi dispositivi intelligenti come parte di una soluzione a lungo termine. Kattukaran ha altresì notato che il suo team sta lavorando a importanti upgrade che saranno annunciati questo autunno.