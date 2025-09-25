iOS 26: problemi con la ricerca nell'app Calendario

L’app Calendario su iOS 26 sta dando qualche piccolo grattacapo, come si suol dire, agli utenti. Diversi possessori di iPhone che hanno effettuato l’aggiornamento all’ultimo sistema operativo di casa Apple segnalando infatti che la funzione che permette di cercare eventi e appuntamenti del calendario è diventata inaffidabile.

iOS 26: problemi con la funzione di ricerca nell’app Calendario

Si discute della questione su molteplici piattaforme online, come sulla community di supporto Apple, su Reddit, su X e su Facebook. Le prime lamentele sul problema sono emerse già durante il beta test di iOS 26, ma il problema ha guadagnato più attenzione da quando l’aggiornamento è stato rilasciato la scorsa settimana.

Il problema sta interessando molti modelli di iPhone, che vanno dall’iPhone 13 mini all’iPhone 17 Pro, e non è stato risolto nella prima versione beta di iOS 26.1. La problematica, però, non riguarda tutti gli utenti in maniera indiscriminata e alcune frasi di ricerca possono comunque produrre risultati.

Andando più nello specifico, quando gli utenti interessati tentano di cercare un evento di calendario esistente non vengono trovato risultati. Certo, non si tratta di un qualcosa che rende totalmente impossibile usare l’app Calendario, ma senza dubbio alcuno rappresenta una gran bella scomodità per molti.

Apple è a conoscenza della situazione e ha fatto sapere agli utenti che provvederà con un aggiornamento futuro a implementare una correzione lato software. Non è chiaro se il fit arriverà con il rilascio di iOS 26.0.1 o di iOS 26.1. Ad ogni buon conto, si tratta di un bug destinato ad estinguersi sul breve termine.