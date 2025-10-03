iMessage: un bug di iOS 26 impedisce di usare o attivare il servizio

Se con iMessage su iOS 26 avete notato qualche malfunzionamento, sappiate che non siete i soli. Nelle scorse ore, infatti, Apple ha riconosciuto l’esistenza di un bug specifico della nuova versione del suo sistema operativo per iPhone che può impedire ad alcuni utenti di attivare o utilizzare correttamente iMessage con il proprio numero di telefono.

iMessage: malfunzionamenti con iOS 26, ecco come risolvere

Il problema si verifica quando sull’iPhone è presente una SIM o eSIM inattiva che condivide lo stesso numero di telefono di una SIM attiva.

Gli utenti coinvolti possono riscontrare diverse difficoltà: i messaggi inviati tramite iMessage mostrano l’avviso “Non consegnato”, è impossibile ricevere iMessage da altri e le conversazioni passano automaticamente al formato SMS o RCS con le bolle verdi invece di quelle blu. Inoltre, in taluni casi iMessage potrebbe funzionare usando l’indirizzo email associato all’ID Apple invece che il numero di telefono.

Apple ha però fornito anche una soluzione al problema. La procedura consiste nel rimuovere la SIM inattiva che sta causando il conflitto.

Per farlo, è necessario accedere alla sezione Impostazioni di iOS e fare tap sulla voce Cellulare e da lì si dovrebbero visualizzare le due SIM o eSIM associate allo stesso numero. Bisogna quindi identificare quella inattiva e procedere alla sua eliminazione. Nel caso di una eSIM può essere eliminata direttamente dall’interfaccia, mentre se è una SIM fisica va rimossa fisicamente dall’alloggiamento dell’iPhone.

Una volta rimossa la SIM inattiva, bisogna riattivare iMessage. Per farlo, occorre recarsi nuovamente nella sezione Impostazioni, sfiorare la dicitura App e quella Messaggi, selezionare l’opzione Invia e ricevi e scegliere il proprio numero di telefono.