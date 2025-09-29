iPhone 17: problemi nell'effettuare chiamate

Gli iPhone 17 di Apple sono stati da poco lanciati sul mercato, ma a quanto pare gli utenti che lamentano varie ed eventuali problematiche non sono pochi. I nuovi smartphone della “mela morsicata”, infatti, sembrano portare in dote alcuni bug, come quello relativo all’uso della della fotocamera che mostra aree oscurate quando sullo sfondo è presente un pannello LED molto luminoso, con l’ultimo si stanno riscontrando non poche difficoltà nel fare telefonate, ovvero ciò per cui originariamente i cellulari sono stati concepiti.

iPhone 17: molti utenti stanno lamentando problemi di ricezione

Andando più nello specifico, numerosi utenti online, infatti, stanno segnalando problemi di ricezione con iPhone 17. A lamentarsi della cosa sono principalmente coloro che usano le reti estere T-Mobile, AT&T, Verizon e MVNO, lasciando pertanto desumere che possa trattarsi di un problema specifico del dispositivo.

Il dettaglio più divertente, se cosi vogliamo dire, è che la riprogettazione di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max avrebbe dovuto contribuire a migliorare molto la ricezione cellulare, a causa della superficie dell’antenna molto più estesa.

Ad alcuni consumatori che si sono rivolti direttamente al supporto Apple è stato detto di poter avviare un reso o di inviare in assistenza il dispositivo per un reset. L’assistenza dell’azienda, dunque, sta riconoscendo il problema, il che dovrebbe tra l’altro significare che qualora dovesse trattarsi di una questione meramente di natura software ben presto verrà implementato un correttivo, ma non è chiaro se potrebbe arrivare con il rilascio imminente di iOS 26.0.1 o magari con la distribuzione di un successivo aggiornamento del sistema operativo.