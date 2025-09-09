iPhone 17 è ufficiale: love is in the Air

Tutto come da previsione: iPhone 17 è il grande protagonista dell’evento Awe Dropping organizzato da Apple. Il nuovo melafonino è appena stato reso ufficiale, di fatto confermando tutte le indiscrezioni circolate alla vigilia. Quattro modelli, tra i quali spicca l’inedito Air, che prende il posto del Plus. Il titolo non è stato scelto a caso: sarà soprattutto su questo che si concentrerà l’attenzione.

Tutto quello che c’è da sapere su iPhone 17

Cinque le colorazioni previste. Si parte dal modello base con un 6,3 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz. La scocca è protetta dall’inedito Ceramic Shield 2.

Il cuore pulsante è il chip A19, di ultima generazione e migliorato nelle prestazioni, ovviamente con pieno supporto all’AI di Apple Intelligence. Integra una CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine. Il sistema operativo è ovviamente iOS 26 con la rinnovata interfaccia Liquid Glass.

Aumenta la risoluzione delle fotocamere posteriori (Fusion da 48 me) per risultati ancora più in linea con le aspettative di un’utenza ormai molto esigente per quanto riguarda questo aspetto. La fotocamera frontale Center Stage è stata migliorata, con un sensore dal formato 1:1 più ampio. Si parte da 256 GB di memoria interna.

iPhone 17 Air, il più sottile

Ecco il momento del più atteso: iPhone 17 Air. Il design è stato completamente riprogettato per diminuire il più possibile lo spessore, fino a raggiungere i 5,6 mm. Integra un display da 6,5 pollici con Promotion fino a 120 Hz e protetto da Ceramic Shield 2.

Il telaio è realizzato in titanio (riciclato all’80%), per ottenere leggerezza e resistenza da top di gamma. Quattro le colorazioni previste.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche integra il chip A19 Pro. Al suo interno trovano posto una CPU 6-core, GPU 5-core con Dynamic Caching di seconda generazione e acceleratori AI, senza dimenticare l’immancabile Neural Engine. Ha in dotazione i chip N1 per la connettività wireless (Wi-Fi 7, Bluetooth) e il modem C1X, con miglioramenti significativi anche in termini di efficienza energetica.

La fotocamera Fusion da 48 megapixel sul retro, secondo Apple, svolge il ruolo di due sensori. Quella frontale è la nuova Center Stage da 18 megapixel.

iPhone 17 Air funziona esclusivamente con le eSIM. Non c’è dunque spazio per le SIM fisiche. Un requisito da soddisfare per ottenere un design tanto sottile, senza compromettere la durata della batteria. A questo proposito, lo smartphone arriva all’autonomia sufficiente per una giornata di utilizzo, sfruttando sistemi come Adaptive Power Mode. In arrivo anche nuovi accessori dedicati come caricatori MagSafe dallo spessore ridotto, case ufficiali e custodie bumper.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max: i top di gamma

La famiglia si completa con iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, come da previsione. Sono i due modelli premium, i top di gamma. Apple afferma di averli riprogettati completamente. Al loro interno il chip A19 Pro, il più potente di sempre per la linea.

… in aggiornamento