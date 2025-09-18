iPhone 17: bug della fotocamera per i modelli Pro, Pro Max e Air

I nuovissimi iPhone 17 che Apple ha presentato durante l’evento a essi dedicato andato in scena la scorsa settimana sono affetti da un fastidioso bug della fotocamera che fa apparire piccole aree oscurate, sotto forma di riquadri neri o distorsioni di luce, in special modo quando sullo sfondo è presente un pannello LED molto luminoso.

iPhone 17: Apple risolverà il bug della fotocamera dei modelli Pro, Pro Max e Air

Nello specifico, il bug affligge soltanto i modelli 17 Pro, 17 Pro Max e Air. Ad accorgersi della problematica è stato il giornalista Henry Casey di CNN Underscored in una recensione di iPhone Air mentre scattava foto a un concerto. Secondo Casey, circa una foto su dieci mostrava il difetto.

Interpellata direttamente da CNN, Apple ha fatto sapere di essere già a conoscenza del problema, sottolineando il fatto che si tratta di una circostanza abbastanza rara e legata proprio alla combinazione di fotocamera e luci LED estreme.

Il colosso di Cupertino ha altresì spiegato che il bug si verifica solo in scenari particolari, quando una fonte LED intensa colpisce direttamente il sensore della fotocamera, pertanto non dovrebbe a interessare la maggior parte delle foto.

Ad ogni buon conto, Apple ha già individuato una soluzione e ha informato che verrà rilasciato un aggiornamento software a stretto giro con cui verrà risolto il bug. Non sono tuttavia stati forniti dettagli esatti riguardo le tempistiche, ma il via alla commercializzazione dei nuovi smartphone è fissata per domani 19 settembre e non si è parlato di un update direttamente nelle scatole.