iOS 26: le 10 cose da fare prima di aggiornare l'iPhone

Apple ha rilasciato l’ultimo aggiornamento del sistema operativo per iPhone: iOS 26. Chi non ha ancora installato l’ultimo aggiornamento nella sua versione beta, ora può passare da iOS 18 alla versione stabile di iOS 26. Tuttavia, prima dell’installazione, è importante eseguire alcune operazioni preliminari.

Prima di installare iOS 26, ecco cosa fare

1. Controllare se l’iPhone è compatibile

Non bisogna dare nulla per scontato. Prima di cliccare su “Aggiorna”, è bene verificare che il proprio modello sia effettivamente supportato da iOS 26. Apple ha introdotto l’iPhone Air e la serie iPhone 17, ma non tutti i dispositivi più datati riceveranno l’update. Meglio scoprirlo prima, che ritrovarsi con un iPhone bloccato e nessun aggiornamento in vista.

2. Fare un backup completo (e non solo su iCloud)

Anche se iOS è diventato più stabile nel tempo, un aggiornamento può sempre nascondere sorprese. È consigliabile eseguire un backup manuale su iCloud o, meglio ancora, sul Mac. Attenzione: le foto sincronizzate con iCloud non sono incluse nel backup standard. Perciò bisogna attivare “Sincronizza questo iPhone” nelle impostazioni di Foto per evitare brutte sorprese.

3. Salvare le chat e i dati delle app esterne

WhatsApp, Telegram e altre app non rientrano nel backup del sistema. Ecco perché è importante controllare che le conversazioni siano salvate correttamente, soprattutto se è stato impostato il backup settimanale. Un aggiornamento prima del prossimo salvataggio potrebbe far perdere messaggi importanti.

4. Aggiornare tutte le app manualmente

Gli sviluppatori rilasciano spesso patch dell’ultimo minuto per garantire la compatibilità con i nuovi sistemi.

Andare sull’App Store e aggiornare manualmente le app più importanti, soprattutto quelle che si usano ogni giorno.

5. Verificare le password salvate

Le credenziali sono davvero tutte al sicuro? Meglio controllare che siano archiviate nel proprio gestore di password o nell’app “Password” di iOS. Un errore durante l’aggiornamento potrebbe far perdere l’accesso a servizi essenziali.

6. Liberare spazio, serviranno almeno 20 GB

Il pacchetto di installazione pesa circa 7,8 GB, ma Apple consiglia di avere almeno 20–25 GB liberi per evitare problemi. È consigliabile quindi ottimizzare lo spazio eliminando video inutili o attivando “Ottimizza spazio iPhone” nelle impostazioni di Foto.

7. Caricare l’iPhone oltre il 50%

Meglio non rischiare di restare a metà installazione. Assicurarsi che la batteria sia almeno al 50% o collegare il dispositivo alla corrente durante l’aggiornamento.

8. Usare una rete Wi-Fi stabile

Scaricare iOS 26 con una connessione instabile può causare errori, interruzioni o consumi eccessivi di dati.

È preferibile evitare il Wi-Fi condiviso con chi sta guardando Netflix in 4K… Meglio una rete dedicata e veloce.

9. Aspettare in caso di dubbio

Non c’è fretta. Le prime versioni di un aggiornamento possono contenere bug imprevisti. Se si preferisce la stabilità, meglio aspettare qualche giorno e tenere d’occhio le prime impressioni degli utenti.

10. Scegliere il tipo di installazione (manuale o automatica)

È possibile aggiornare manualmente o impostare l’installazione automatica notturna. Andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti automatici. Oppure collegare l’iPhone al Mac e aggiornare via Finder, se si preferisce il metodo tradizionale.