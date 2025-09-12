iPhone 17 Air: Prova a piegarlo, se ci riesci!

Durante un’intervista con Tom’s Guide, Greg Joswiak e John Ternus, rispettivamente responsabile marketing e capo ingegneria hardware di Apple, hanno deciso di mettere alla prova il nuovo iPhone Air in modo piuttosto teatrale…

iPhone 17 Air, il più sottile di sempre: test di resistenza in diretta

Joswiak ha lanciato il dispositivo sul tavolo e ha invitato gli intervistatori a piegarlo. Il risultato? L’iPhone Air si è piegato leggermente, ma è tornato subito alla sua forma originale. È progettato per cedere un po’, come un edificio antisismico , ha spiegato Joswiak con un sorriso.

Con uno spessore di soli 5,6 mm, l’iPhone 17 Air è il più sottile mai realizzato da Apple. Ma non bisogna lasciarsi ingannare dalle dimensioni. Il telaio in titanio di grado 5 e il doppio strato di Ceramic Shield (anteriore e posteriore) lo rendono sorprendentemente resistente.

Il design sfrutta un “camera plateau”, una zona rialzata che ospita fotocamere, speaker e chip, per liberare spazio interno e proteggere la batteria, che è rinforzata da una struttura metallica.

Il riferimento al famigerato Bendgate del 2014, quando gli iPhone 6 Plus si piegavano nelle tasche, è inevitabile. Apple oggi risponde con materiali più evoluti, una progettazione interna completamente rivista e una filosofia che accetta la flessione controllata come parte della resistenza. Per la serie, “si piega, ma non si spezza“.

Disponibilità, prezzi e varianti

L’iPhone 17 Air sarà disponibile per il preordine in 63 paesi, compresa l’Italia, a partire da oggi settembre alle 14:00. Prezzo di partenza: 1.239 euro per la versione da 256 GB. L’iPhone Air da 512 MB costa 1.489 euro, mentre la variante da 1 TB, 1.739 euro.