Cerchi lavoro? L'IT offre opportunità, ecco quali

L’Italia vive una situazione particolare in virtù del fatto che, essendo i licenziamenti sospesi fino al 31 agosto, non è ancora chiaro quante aziende decideranno di tagliare i costi passando per un taglio del personale. L’auspicio è che la curva dei contagi resti sotto controllo e che i mercati possano tornare a fluire, facendo dell’autunno un momento di rilancio invece che una fase di rischio. Tuttavia il mercato sta anche aprendo nuove posizioni e può essere utile avere uno sguardo d’insieme sulle opportunità di lavoro disponibili per anticipare quella che potrebbe essere la mobilità autunnale.

Chi licenzia, chi assume

La stessa LinkedIn, come noto, ha annunciato licenziamenti a livello mondiale (tranne in Italia, ove i tagli saranno discussi da settembre in poi proprio in virtù del blocco imposto a livello normativo). Altra cosa nota è il fatto che durante gli ultimi mesi il numero di assunzioni è crollato, perché in epoca di isolamento e di lockdown non era pensabile un aumento di personale se non nei pochi posti di lavoro messi sotto stress proprio dall’evento pandemico in corso. Al tempo stesso, come segnala LinkedIn sulla base di una ricerca dell’Osservatorio Fondazione Deloitte, “una azienda su quattro, in Italia, non è riuscita a trovare i profili adatti nel momento in cui si è trovata a cercare figure specializzate in ambito scientifico-tecnologico. In particolare, i professionisti più introvabili sono risultati essere gli ingegneri meccanici, quelli dell’automazione e quelli dell’informazione“.

Mettere in evidenza i posti di lavoro disponibili in questa fase può dunque essere particolarmente utile ed il motore di ricerca di LinkedIn relativo alle posizioni aperte è chiaramente un punto di riferimento fondamentale per accrescere il proprio sguardo sull’orizzonte delle possibilità esistenti. Eccone alcune dalla nostra selezione e dalle indicazioni provenienti dallo stesso social network, ma attenzione: ogni singolo annuncio ha le proprie specifiche indicate, dunque occorre approfondire con attenzione e valutare quali possano essere reali opportunità per la propria carriera professionale.

Opportunità aperte