Lazio-Inter: guardala in streaming su DAZN

Cominciano le prime sfide importanti, quelle che, alla fine della stagione, possono risultare decisive ai fini della classifica: Lazio-Inter. È uno dei due big match della terza giornata di Serie A, in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma con inizio alle 20.45.

Di fronte due squadre con obiettivi differenti. L’Inter, dopo la delusione della scorsa stagione, vuole conquistare lo scudetto 2022-23, forte del ritorno di Romelu Lukaku, giocatore fondamentale negli schemi di attacco di Inzaghi.

Nell’ultima partita, i nerazzurri si sono imposti in casa sullo Spezia con un secco 3-0 grazie ai gol segnati da Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu e da Joaquín Correa.

La Lazio di Sarri, invece, punta a migliorare il quinto posto dello scorso anno, cercando di entrare nei primi quattro posti che valgono l’accesso alla Champions League. Lo 0-0 di Torino contro i granata è stato un risultato ben accettato da allenatore e giocatori biancocelesti, anche se con qualche rammarico.

La nota positiva è la ritrovata solidità difensiva fuori casa che, nella scorsa stagione, aveva un po’ minato il percorso verso le zone altissime della classifica.

Lazio-Inter in esclusiva su DAZN

Lazio-Inter sarà sicuramente una partita interessante e giocata a viso aperto da due squadre con spiccate attitudini offensive.

