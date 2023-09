Come vedere Lazio-Torino in streaming (Serie A)

Lazio-Torino è in streaming su DAZN, con fischio d’inizio mercoledì 27 settembre alle ore 20:45. Valida per la sesta giornata delle Serie A, mette una di fronte all’altra due squadre a caccia di un risultato utile, con ambizioni differenti, ma la stessa determinazione ad allungare le mani sulla vittoria. Grazie alla promozione in corso, se attivi il piano START da 9,99 euro/mese entro il 2 ottobre, potrai vedere tutto il campionato fino al 31 ottobre.

Serie A: guarda Lazio-Torino in streaming

Partenza decisamente sottotono per i biancocelesti, che hanno fin qui raccolto solo 4 punti e si trovano al quindicesimo posto in classifica. Hanno l’obbligo di cambiare marcia, prima che il distacco dalla vetta diventi preoccupante, anche e soprattutto in termini di morale. Migliore, invece, il debutto in campionato dei granata, al momento noni, con 8 punti e l’ambizione di giocarsi fino in fondo la qualificazione alle prossime coppe europee.

A raccontare il match nella diretta streaming su DAZN saranno le voci di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di vedere la partita immergendosi nell’atmosfera dello stadio Olimpico grazie al collegamento pre-match.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Sarri e Jurić, dovrebbero schierare dal primo minuto.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro, Vlasic, Radonjic, Zapata.

I biancocelesti scendono in campo con il favore del pronostico, che assegna alla loro vittoria il 44% di possibilità. Solo il 27% per i granata, ma occhio alle incognite legate allo stato di forma. Il restante 29% conduce invece all’eventuale pareggio.

Il match, così come tutti gli altri della Serie A, è visibile in streaming con un abbonamento a DAZN. La sottoscrizione strizza l’occhio agli amanti del grande calcio, proponendo anche i campionati di Serie B e LaLiga. Da quest’anno c’è anche il meglio della Liga Portugal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.