Le 3 migliori app di fotografia (Android e iPhone)

Non c’è social senza fotografia. E per ottenere lo scatto perfetto, non c’è niente di male nell’aver bisogno di un piccolo aiuto. Ma tra le centinaia di applicazioni presenti negli store, quali sono le più valide per modificare le fotografie che poi andranno pubblicate su Instagram? Per aiutarti nella ricerca, i tre esperti Mina Barrio, Héctor Merienda e la coppia Anna Devís e Daniel Rueda hanno selezionato per conto di Domestika – una tra le piattaforme creative più importanti del web – tre applicazioni essenziali per la fotografia da smartphone, che sia Android o iOS.

Se invece sei alla ricerca di un aiuto per imparare a comunicare con i tuoi scatti, ti consigliamo il videocorso specializzato di fotografia professionale per Instagram a cura proprio di Mina Barrio. In sole 16 lezioni imparerai a curare l’aspetto creativo delle tue fotografie e la tecnica, utilizzando esclusivamente gli strumenti offerti dal tuo smartphone, modificando le immagini come il migliore degli instagrammer. Lo trovi in offerta al prezzo scontato di 14,90 euro.

1. Photopills

Se ti piacciono le foto in notturna del cielo stellato, questa è l’applicazione giusta: con Photopills puoi conoscere la posizione esatta di sole, luna e stelle per allinearle allo scatto che hai in mente. Inoltre permette di creare un database di luoghi e calcola i tempi di esposizione in determinate circostanze.

2. Snapseed

Snapseed è tra le app di foto editing più amate, che permette modifiche piuttosto meticolose. La sua caratteristica principale? Uno strumento molto simile al timbro clone di Photoshop per correggere i piccoli difetti negli scatti. Sono pochissime le applicazioni che offrono questa funzionalità.

3. Adobe Lightroom

“Fratello” minore di Photoshop, Adobe Lightroom è un’applicazione che non deve mancare nel tuo smartphone. Oltre alle opzioni di default, permette di lavorare con i file RAW, modificare le curve e sistemare il bilanciamento del bianco, contrasto, esposizione o sistemare la prospettiva.

Tutte e tre le applicazioni sono disponibili sia su Google Play Store (per Android) che su App Store (iOS). Una volta scelte quelle che fanno al caso tuo, non dimenticare di passare per il corso di fotografia professionale per Instagram dove puoi imparare le migliori tecniche per scattare le migliori immagini da pubblicare sui Instagram. Lo trovi in offerta a 14,90 euro a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.