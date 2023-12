Le Apple AirPods 3 CROLLANO di prezzo grazie al COUPON eBay

Le AirPods 3 definiscono una nuova dimensione dell’ascolto con la loro capacità di supportare l’audio spaziale attraverso un dinamico rilevamento della posizione della testa. Questa innovativa tecnologia crea un ambiente sonoro tridimensionale che ti avvolge, regalandoti la sensazione di trovarsi al centro dell’azione, sia che tu stia ascoltando musica, guardando un film o impegnandoti in una chiamata.

L’esperienza sonora diventa ancora più immersiva grazie all’EQ adattiva, che calibra la riproduzione musicale in base alla forma unica del tuo orecchio. Questa funzionalità assicura un suono ottimale, indipendentemente da come indossi le cuffie, garantendo che la qualità dell’ascolto sia sempre al massimo.

Il nuovo design affusolato delle AirPods 3 è studiato per adattarsi in modo confortevole alle orecchie. Una punta auricolare più piccola e leggera migliora ulteriormente il comfort durante l’uso prolungato. Il pratico sensore di pressione sulle AirPods 3 rende il controllo delle funzioni un gioco da ragazzi. La gestione della musica, la risposta alle chiamate e la terminazione di conversazioni sono a portata di dito: basta premere e tenere premuto il sensore per attivare Siri.

La praticità si unisce alla robustezza con la resistenza delle AirPods 3 a sudore e acqua. Questo significa che puoi tranquillamente indossarle durante l’attività fisica o in caso di pioggia, senza preoccuparti di danni. Con un’autonomia di ascolto fino a 6 ore con una singola carica, le AirPods 3 si distinguono per la loro durata. La custodia di ricarica MagSafe, poi, offre un incredibile totale di fino a 30 ore di ascolto.