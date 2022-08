Le aziende cercano programmatori: come imparare da zero

Qual è il rapporto tra Italia e nuove tecnologie? Il Bel Paese, negli ultimi anni, sta seguendo un trend di crescita più confortante rispetto al passato. Secondo l’indagine Digital 2022 di We Are Social, sono 51 milioni gli utenti che si connettono alla rete Internet. Non si può, purtroppo, dire lo stesso per le figure professionali: secondo l’indice Desi, l’Italia è ventunesima tra gli Stati dell’Unione Europea per laureati in competenze digitali e diciassettesima in materie STEM.

Eppure le aziende, anche italiane, sembrerebbero alla ricerca di figure professionali esperte, compresi programmatori. Tra i lavori più ambiti nel campo tech spiccano, infatti, il web developer, il software developer, cloud architect e il system analyst. Tutte professioni unite da un filo comune: possedere competenze in programmazione.

Come imparare a programmare?

Vorresti iniziare a muovere i primi passi in questo vastissimo settore e imparare a programmare partendo dalle basi? Ti consigliamo allora un ottimo videocorso online e completamente in italiano a cura del tecnico informatico Alessio Ferrari, che ha racchiuso tutti i suoi vent’anni di esperienza in “HTML e CSS per principianti”.

In 85 lezioni dalla durata complessiva di circa 7 ore e mezza imparerai a conoscere e praticare lo sviluppo di pagine web grazie all’HTML e ai CSS. Il corso, infatti, si pone come base di partenza per iniziare una nuova carriera lavorativa come sviluppatore web, ma è adatto anche a coloro che vorrebbero ampliare le proprie conoscenze digitali. Gli unici requisiti sono un PC portatile o desktop e una connessione ad Internet.

Grazie ai saldi Udemy, “HTML e CSS per principianti” si trova in offerta al prezzo scontato di 9,99 euro, anziché 49,99. Ulteriori dettagli sul corso e sull’acquisto sono disponibili a questo link, ma attenzione: la promozione scade tra pochissimi giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.