 Le Capsule Caffè Borbone più buone di sempre a prezzo shock su eBay
Le Capsule Caffè Borbone più buone di sempre ora le trovi su eBay a un prezzo shock! Non perdere assolutamente questa occasione incredibile.
Le Capsule Caffè Borbone più buone di sempre ora le trovi su eBay a un prezzo shock! Risparmi tantissimo rispetto alle originali. E con queste compatibili il caffè è proprio buono e cremoso come quello che bevi al bar. Non perdere assolutamente questa occasione incredibile.

Tutte le capsule compatibili con le macchine Nespresso!

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 74 euro!

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA

74,0089,30€-17%
Vedi l’offerta

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 77 euro!

400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA

77,0094,62€-19%
Vedi l’offerta

Tutte le capsule compatibili con le macchine Lavazza A Modo Mio!

400 Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa compatibili a Modo Mio gratis a soli 73 euro!

400 Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Rossa compatibili a Modo Mio gratis

73,5090,72€-19%
Vedi l’offerta

Tutte le capsule compatibili con le macchine Nescafé Dolce Gusto!

Tutte le capsule compatibili con le macchine Lavazza Espresso Point!

Tutte le capsule compatibili con le macchine Bialetti!

Tutte le capsule compatibili con le macchine Caffitaly!

Tutte le cialde compatibili con le macchine ESE 44mm!

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis a soli 46 euro!

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

46,7560,17€-22%
Vedi l’offerta

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis a soli 51 euro!

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis

51,7568,32€-24%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 feb 2026

Osvaldo Lasperini
16 feb 2026
