Crolla il prezzo dell'indispensabile Compressore ad Aria di Xiaomi su Amazon

In questi minuti è crollato il prezzo dell’indispensabile Compressore ad Aria di Xiaomi su Amazon. Si tratta di un’offerta incredibilmente vantaggiosa, anche perché questo gioiellino super utile spesso è introvabile online perché le scorte finiscono subito in tutti i negozi online. Acquista ora lo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 a soli 36,90 euro, invece di 49,99 euro.

La prima caratteristica che lo rende vincente e super amato da tutti è il suo design compatto. Lo porti ovunque con te senza ingombrare molto spazio. Inoltre, la potente batteria permette il rigonfiaggio di 10 pneumatici quando è completamente carico. Insomma, una vera e propria forza che conferma quanto la tecnologia oggi possa fare la differenza anche nella vita di tutti i giorni e nelle situazioni di emergenza.

Zero rischi per chiunque nell’utilizzo di questo dispositivo. Infatti, grazie all’arresto automatico e alle sei modalità di gonfiaggio preimpostate, è un gioco da ragazzi. Tutto è molto semplice. In base a ciò che devi rigonfiare o gonfiare selezioni una delle modalità disponibili direttamente dal display LCD tramite i bottoni sulla scocca:

Modalità manuale a 35 psi predefiniti;

a 35 psi predefiniti; Modalità bicicletta a 45 psi predefiniti;

a 45 psi predefiniti; Modalità motocicletta a 2,4 bar predefiniti;

a 2,4 bar predefiniti; Modalità automobile a 2,5 bar predefiniti;

a 2,5 bar predefiniti; Modalità monopattino elettrico a 50 psi predefiniti;

a 50 psi predefiniti; Modalità pallone a 8 psi predefiniti.

Non perdere altro tempo! Fai l’affare del giorno prima che finisca in un attimo. Ordina ora il Compressore ad Aria Xiaomi a soli 36,90 euro, invece di 49,99 euro. Lo trovi solo su Amazon.