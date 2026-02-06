Le capsule e cialde più in offerta di sempre su eBay

Le capsule e cialde più in offerta di sempre le trovi solo su eBay. Assicurati un espresso buono come al bar, cremoso e ricco di gusto, proprio come piace a te.
150 Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa Blu Nera Oro Dek Decaffeinato a soli 11,48 euro!
300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Ross a soli 44,75 euro con il coupon PSPRFEB26!
300 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Miscela Blua soli 53 euro con il coupon PSPRFEB26!
50 Borbone Respresso Nespresso Nera a soli 12,80 euro!
300 Capsule Caffè Borbone Don Carlo Blu compatibili a Modo Mio Promo Limitata a soli 53 euro con il coupon PSPRFEB26!
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Pubblicato il 6 feb 2026
Link copiato negli appunti
Ti potrebbe interessare
Link copiato negli appunti