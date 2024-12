Le cuffie Marshall Major V, con 100 ore di musica, al MINIMO STORICO (-34%)

Proprio per la vigilia di Natale, Amazon ha lanciato uno sconto record sulle Marshall Major V, delle eccellenti cuffie wireless con 100 ore di riproduzione e funzionalità di ultima generazione, che puoi acquistare adesso a soli 98,99 euro invece di 149. Al checkout puoi attivare anche il pagamento rateale.

Marshall Major V: ricarica wireless, 100 ore di musica e cuffie di altissima qualità

Le Marshall Major V sono delle cuffie wireless che non conoscono la parola compromesso quando si tratta di qualità sonora. Bassi profondi, medi equilibrati e alti cristallini: sono la garanzia del suono Marshall, per un’esperienza di ascolto coinvolgente in ogni situazione.

Il dato sorprendente è la batteria con un’autonomia dichiarata che arriva e supera le 100 ore. Con una ricarica ti dimenticherai in pratica di doverle caricare, senza contare che le cuffie supportano anche le tecnologie di ricarica wireless, così da rendere il procedimento ancora più comodo.

Le Marshall Major V sono costruite con un design robusto e pieghevole che integra un pulsante multifunzione personalizzabile per avere il pieno controllo delle tue caratteristiche preferite, come l’equalizzatore sonoro o l’assistente vocale.

Queste cuffie sono destinate a diventare le tue nuove compagne da viaggio per l’anno che verrà: acquistale adesso su Amazon al minimo storico assoluto di 98,99 euro invece di 149.