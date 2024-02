Le cuffie soundcore by Anker Q20i hanno tutto e costano 37€!

Sei alla ricerca del tuo paio di cuffie wireless per andare in palestra, portartele con te durante i tragitti in bus, metro o altro ancora? Le soundcore by Anker Q20i sono super complete e costano pochissimo. Grazie allo sconto, infatti, potrai pagarle 37,99€ al posto dei classici 49,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie soundcore by Anker

Grazie alla loro avanzata tecnologia di cancellazione ibrida del rumore, queste cuffie sono in grado di eliminare fino al 90% dei suoni esterni, permettendoti di godere della tua musica senza distrazioni. I potenti driver dinamici da 40mm e la tecnologia BassUp garantiscono poi una riproduzione audio coinvolgente, offrendoti bassi potenti.

La cancellazione del rumore attiva ti consente di godere fino a 40 ore di musica continua, mentre in modalità normale puoi prolungare l’autonomia fino a 60 ore. E se hai bisogno di una ricarica rapida, basta solo 5 minuti per ottenere 4 ore di autonomia.

La connessione Bluetooth 5.0 ti offre poi la flessibilità di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, consentendoti di passare facilmente da uno all’altro senza interruzioni.

Con l’app Soundcore, hai il controllo totale sul suono. Puoi personalizzare l’equalizzazione scegliendo tra 22 preimpostazioni o regolandola manualmente secondo le tue preferenze. Le cuffie offrono anche tre modalità di ascolto: ANC (cancellazione del rumore attiva), Normale e Trasparenza, in modo da poter adattare l’esperienza sonora alle tue esigenze e all’ambiente circostante. Inoltre, i cuscinetti in memory foam e l’archetto regolabile assicurano un comfort duraturo anche durante le sessioni di ascolto più lunghe, mentre il design elegante si adatta perfettamente al tuo stile.

Porta il tuo livello di ascolto verso nuove vette con le cuffie soundcore by Anker a soli 37,99€.