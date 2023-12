Le migliori altcoin nella corsa al rialzo delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute sta attualmente vivendo un significativo cambiamento. Sviluppi recenti, come la presentazione di domande S1 aggiornate per ETF Bitcoin da parte di BlackRock e WisdomTree, hanno iniettato ottimismo nel mercato. Questa mossa è vista come un segno positivo per il progresso degli ETF Bitcoin spot, indicando un crescente interesse istituzionale nello spazio cripto.

Il mercato è in fermento, poiché i portafogli Bitcoin più piccoli raggiungono livelli record, mostrando un significativo aumento della proprietà di alcune monete e un crescente interesse per le criptovalute, oltre ai principali attori. Questa tendenza al rialzo sta influenzando anche altcoin come Solana (SOL), Cardano (ADA), Filecoin (FIL), Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT) e l’emergente ScapesMania. Queste altcoin stanno guadagnando trazione, indicando una potenziale corsa al rialzo nel mercato delle cripto.

La potenziale corsa al rialzo può preannunciare un futuro luminoso per l’intero mercato delle criptovalute, ma alcune monete potrebbero beneficiarne maggiormente. Ecco perché abbiamo ritenuto necessario menzionare le nostre sei migliori altcoin per il mese di dicembre. Ogni moneta possiede caratteristiche convincenti, e le condizioni di mercato potrebbero continuare a essere favorevoli per esse.

ScapesMania: La Stella Nascente

ScapesMania è emerso come un ecosistema di gioco unico nel suo genere che si rivolge a due pubblici distinti. Offre ai giocatori occasionali un’esperienza coinvolgente mentre consente agli appassionati di cripto di godere dei premi delle prestazioni del progetto e di plasmarne attivamente il futuro. ScapesMania è già riconosciuto da molti esperti di cripto come uno dei migliori nuovi progetti per il 2023 e oltre. La sua presale offre agli appassionati di cripto la possibilità di cogliere il vantaggio anticipato sfruttando uno sconto del 60%.

Se stai cercando una crescita più prevedibile, esamina più da vicino la proposta di ScapesMania. Una volta terminata la presale, il prezzo di listino è fissato a $0,1, suggerendo la possibilità di rendimenti lucrativi per gli early adopters. Da notare che lo sconto non durerà per sempre: il tempo sta scadendo e tutti gli interessati a sfruttare questa offerta devono agire velocemente.

Potenziale di Crescita

Un esame più approfondito della tokenomics di ScapesMania e di altre caratteristiche fornisce spunti su perché potrebbe essere un’altcoin da detenere ora. L’ecosistema opera all’interno dell’industria dei giochi in fiore, che vale $376 miliardi e si prevede crescerà, raggiungendo $521,60 miliardi entro il 2027.

Inoltre, i detentori di ScapesMania possono beneficiare di una varietà di incentivi, inclusi buyback, burn e opportunità di staking. I compratori precoci hanno anche la possibilità di ricevere fino al +127% di bonus.

Il fermento della community è evidente poiché il progetto ha raccolto con successo oltre $2,110,000 fino ad oggi esclusivamente da contributi di massa/dettaglio, e questa cifra sta crescendo di $51,000-$92,000 al giorno. L’idea centrale innovativa, le impressionanti cifre della presale, il giveaway di $100,000, l’incessante hype sui social media e altri aspetti positivi suggeriscono che ScapesMania potrebbe continuare il suo viaggio vincente.

Sfrutta lo Sconto sul Sito Ufficiale

🤑 Exclusive #ScapesMania Promo Codes Launched! EXTRA 10% bonus on $MANIA token purchases! 🔥 👉 Simply find our admins in the chat, grab their unique promo code, and use it to buy $MANIA! 📈 ⏰ Act quickly, this offer won't last forever! GET A PROMO CODE -… pic.twitter.com/rQ5nt76mxx — ScapesMania (@ScapesMania) December 6, 2023

Chi arriva prima, può approfittare di un bonus sostanzioso del 10% su ScapesMania! Usa il codice XHZ510 al checkout in una casella di testo speciale per un’offerta ancora migliore su una criptovaluta che potrebbe renderti l’invidia dell’intera community cripto. L’offerta è valida per un periodo limitato.

Solana (SOL): Una Blockchain in Crescita

Solana (SOL) ha visto un notevole aumento delle iscrizioni, superando 1 milione, con più di 15.000 nuovi ingressi nel mercato. Questo aumento di attività è una testimonianza della crescente popolarità di Solana e del suo potenziale di trarre significativi benefici da questa tendenza.

Solana (SOL) è stata una delle migliori performer nel mercato, crescendo del 23,18% negli ultimi 30 giorni. Questa crescita è in parte attribuita all’aumento del numero di iscrizioni e alla capacità della blockchain di accumulare valore dalle commissioni sulle transazioni.

Con il 50% delle sue entrate di commissione che viene bruciato, Solana (SOL) sta sperimentando una pressione deflazionistica, che potrebbe impattare positivamente sul suo prezzo. La continua crescita delle iscrizioni e dell’attività della rete suggerisce un’ottica rialzista per Solana (SOL), rendendola una criptovaluta da osservare attentamente.

Cardano (ADA): Crescita Costante

Cardano (ADA) continua ad attrarre un alto volume di nuove transazioni utente, nonostante una recente correzione dei prezzi. Questo afflusso di nuovo capitale indica una forte domanda e resilienza nell’ecosistema di Cardano.

Il prezzo di Cardano (ADA) ha visto una correzione del 16% da quando ha ritestato $0,68, il suo massimo da maggio 2022. Tuttavia, il crescente numero di nuovi partecipanti e lo sviluppo dell’ecosistema suggeriscono una solida base per il recupero.

L’analisi on-chain indica un potenziale rimbalzo verso $1 per Cardano (ADA), poiché l’afflusso di nuovi utenti durante la correzione del prezzo segnala una forte domanda e un possibile rimbalzo precoce.

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) ha sperimentato una diminuzione del valore del 5% nell’ultima settimana, indicando un ambiente di mercato impegnativo. L’asset ha formato un intervallo sotto una zona di resistenza settimanale, suggerendo un periodo di consolidamento.

Il momentum rialzista di Filecoin (FIL) appare debole, con la probabilità di ulteriori movimenti al ribasso. La performance dell’asset contrasta con molte altre altcoin, che hanno visto una crescita lineare.

L’analisi tecnica suggerisce che Filecoin (FIL) potrebbe vedere un piccolo aumento, seguito da una possibile discesa nella regione di $4,3. Questo presenta una buona opportunità di commercio rischio-rendimento per i tori, sebbene l’ottica generale rimanga cauta.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) ha registrato un guadagno strabiliante del 424% in soli 56 giorni. Tuttavia, l’asset mostra segni di esaurimento, indicando una possibile correzione nel breve termine.

Avalanche (AVAX) è attualmente scambiato tra livelli chiave di supporto, con una potenziale fase di consolidamento all’orizzonte. Questo consolidamento potrebbe vedere Avalanche (AVAX) rivedere il punto medio dell’intervallo o addirittura spazzare i livelli più bassi.

Nonostante il potenziale per una correzione a breve termine, Avalanche (AVAX) presenta un’opportunità interessante prima del suo prossimo aumento. L’asset potrebbe estendere la sua rally, mirando a livelli di ritracciamento più alti, a seconda delle condizioni di mercato.

Polkadot (DOT): Decentralizzazione e Dinamiche di Mercato

Polkadot (DOT) mantiene la sua posizione come blockchain altamente decentralizzata, indicata dal suo alto Coefficiente di Nakamoto. Questa metrica indica una rete robusta e sicura, essenziale per la crescita a lungo termine.

Il prezzo di Polkadot (DOT) ha recentemente corretto, con indicatori chiave che suggeriscono un momento ribassista. L’Indice di Flusso Monetario dell’asset indica una forte pressione di vendita, contribuendo alla caduta del prezzo.

Sebbene la decentralizzazione di Polkadot (DOT) sia un fattore positivo, potrebbe non essere sufficiente a guidare guadagni immediati nel prezzo. Rimane la possibilità di ulteriori cali di prezzo, sebbene l’outlook a lungo termine sia rafforzato dai fondamentali solidi della blockchain.

Conclusione

Mentre il mercato delle criptovalute vive un cambiamento significativo, largamente influenzato dagli interessi istituzionali e dall’evoluzione del paesaggio degli ETF di Bitcoin, l’impatto su varie altcoin è sia diverso che profondo. Questo periodo segna un punto cruciale in cui sia le criptovalute emergenti che quelle consolidate vengono testate per la loro resilienza, innovazione e adattabilità di mercato.

Sito: https://scapesmania.io/

Twitter: https://twitter.com/ScapesMania

Telegram: https://t.me/scapesmania