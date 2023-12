Le migliori estensione AI per Chrome

Le estensioni di Chrome rappresentano un metodo efficace per ampliare le funzionalità del browser e ottimizzare le diverse azioni che si effettuano quando si accede da un PC. Negli ultimi tempi, l’obiettivo è stato quello di sviluppare strumenti di intelligenza artificiale sempre più produttivi e performanti. Tuttavia, questi cambiamenti non riguardano solo nuove piattaforme, applicazioni o strumenti, ma rappresentano un’evoluzione anche per le estensioni che si possono scaricare su Chrome. Le estensioni AI di Chrome nascono con l’obiettivo di automatizzare le attività spesso ripetitive, migliorare il flusso di lavoro e fornire un supporto intelligente per aziende e privati. Di seguito sono elencate alcune delle migliori estensioni AI disponibili su Chrome.

HARPA l’estensione Chrome per la ricerca

Partendo da un’estensione di Chrome completa e utile si trova, HARPA.AI che è in grado di coprire una vasta gamma di attività. La sua utilità principale risiede nell’integrazione di Claude e ChatGPT nella ricerca Google, che permette di accelerare la ricerca sul web, migliorando i risultati e riducendo i tempi. HARPA.AI non è solo un’estensione che sta guadagnando popolarità sul web, ma offre anche una serie di funzionalità concrete che migliorano l’accesso e l’utilizzo del web.

In particolare, offre funzionalità utili per le ricerche quotidiane degli utenti. Ad esempio, dispone di un monitoraggio della riduzione dei prezzi, fornendo agli utenti strumenti utili per fare acquisti online in modo più efficace. Inoltre, HARPA.AI è in grado di riassumere, riscrivere ed estrarre dati automaticamente. Tutte caratteristiche che rendono HARPA.AI una rivoluzione tra le varie estensioni, con l’obiettivo di rendere la ricerca online più efficace e fluida. Per utilizzare HARPA.AI e tutte le altre estensioni, è necessario accedere al Chrome Web Store, selezionare il nome dell’estensione nella barra di ricerca e poi procedere su “Aggiungi”.

Jasper l’estensione Chrome per la scrittura

Le estensioni, in numero sempre crescente, stanno sfruttando l’evoluzione dell’intelligenza artificiale per offrire funzionalità sempre più interessanti. Per semplificare, si potrebbero raggruppare le estensioni AI in due grandi categorie: quelle che aiutano a scrivere meglio e quelle che aiutano a “vedere” meglio. Tuttavia, questa distinzione non è del tutto precisa, poiché l’obiettivo finale di entrambe le categorie è sempre il miglioramento o la generazione di un testo, indipendentemente dal fatto che l’input sia testuale o vocale.

Tra le estensioni per la scrittura, esistono molte opzioni disponibili per Chrome, ognuna con le sue specifiche funzionalità. Un buon punto di partenza potrebbe essere Jasper, un nome probabilmente già noto per il suo strumento web, che facilita ulteriormente l’uso grazie all’estensione per Chrome. In sostanza, Jasper è un assistente alla scrittura in grado di gestire qualsiasi tipo di testo e struttura. Oltre alla correzione grammaticale, è in grado di migliorare il testo e suggerire un formato più fluido ed efficace. Nel settore professionale, Jasper si rivela un supporto molto valido, in quanto è in grado di generare un articolo che supera anche le 1500 parole. Senza alcun limite sulla tipologia, può generare testi per un blog, un post sui social, un’email, così come altri tipi di annunci, rendendolo l’alleato ideale per qualsiasi ambito. Inoltre, è importante sapere che Jasper può creare descrizioni ottimizzate SEO.

INK un’assistente virtuale SEO

La scrittura è un campo complesso e spesso si possono incontrare ostacoli o sfide che impediscono la creazione di contenuti ottimali. Tuttavia, le estensioni di Chrome, come INK, offrono un supporto tecnico che combina il supporto nella scrittura di un testo con un eccellente assistente SEO, per un risultato ottimale e professionale. L’obiettivo principale di questa estensione è ottimizzare i contenuti in modo da posizionarli strategicamente sui motori di ricerca grazie all’intelligenza artificiale. Infatti, è reso possibile da un sistema di intelligenza artificiale brevettato che analizza i contenuti in tempo reale e fornisce suggerimenti per migliorare i punteggi SEO.

Anche se l’ottimizzazione SEO non è l’unica caratteristica di INK, sono presenti diverse funzionalità in grado di supportare l’intero processo di scrittura. L’estensione Chrome di INK è una guida alla scrittura efficace dall’inizio alla fine, offrendo suggerimenti per riscrivere e semplificare le frasi.

Fireflies.ai l’assistente vocale AI

Lasciando da parte il testo, ci addentriamo nelle estensioni AI di Chrome dedicate all’assistenza vocale o video. In questo caso specifico, Fireflies rappresenta una scelta eccellente nel panorama dei software di trascrizione basati sull’intelligenza artificiale. Nelle sue capacità effettive, Fireflies è in grado di trascrivere, prendere appunti e completare azioni spesso necessarie, ma lunghe e noiose durante le riunioni.

Nel dettaglio, è in grado di registrare e poi trascrivere qualsiasi tipo di contenuto per poi procedere con la condivisione con altri partecipanti. In questo modo, è possibile scorrere le trascrizioni mentre si ascolta l’audio corrispondente. Sicuramente, un’estensione e uno strumento importante per ridurre costi e tempo di un lavoro complesso e lungo, senza perdere nessuna parte di una comunicazione, che sia una riunione o un corso, in qualsiasi evento.

Otter.ai le riunioni semplificate tramite estensione

Nello stesso ambito troviamo Otter, un’estensione disponibile su Chrome, così come su dispositivi desktop, Android e iOS. Il suo compito principale è trascrivere conversazioni vocali con un semplice click. Ciò che distingue Otter da altri strumenti di trascrizione è la sua capacità di registrare e trascrivere automaticamente le conversazioni dal proprio telefono o computer.

Non si tratta di una semplice trascrizione: Otter è in grado di riconoscere diverse voci, rendendo il testo diviso per dialoghi più chiaro e comprensibile. Inoltre, le registrazioni audio possono essere riprodotte a velocità diverse, consentendo un’analisi accurata. Nel caso della trascrizione, è possibile integrare immagini e altri contenuti direttamente nel testo.

Voice Remaker generare voci con l’AI

Nel campo vocale, non necessariamente legato alla trascrizione, troviamo Voice Remaker, un autentico generatore vocale AI. Questo strumento consente di convertire il testo in parlato, creare voci fuori campo e dettati. Nello specifico, Voice Remaker offre numerose opzioni di personalizzazione per aiutare a creare voci dal suono naturale.

Per soddisfare le esigenze degli utenti, Voice Remaker offre oltre 100 voci AI in 15 lingue, con la possibilità di selezionare preferenze come l’altoparlante, gli accenti/stili vocali e il tono o lo scopo. Inoltre, l’estensione AI di Chrome permette di applicare il cambio voce, che consente di registrare senza utilizzare la propria voce come voce fuori campo.

Speak l’estensione Crhome per la gestione dei dati

Speak, un’estensione di Chrome sempre nel campo delle registrazioni audio e video personalizzate, consente di generare report dashboard e acquisire dati audio, video e di testo su larga scala. Un supporto che garantisce che non si perdano informazioni importanti nascoste nelle chiamate, interviste, registrazioni e video. Infatti, Speak permette di creare ampi repository di dati e repository multimediali condivisibili personalizzati. Inoltre, il motore AI di Speak trascrive e identifica automaticamente parole chiave, argomenti e tendenze, rendendolo Speak uno strumento prezioso anche per la gestione e l’analisi dei dati.

Gizzmo l’AI per gli affiliati

Infine, esplorando oltre le categorie tradizionali delle estensioni AI per Chrome, troviamo Gizzmo.Ai. Progettato specificamente per gli affiliati che necessitano di generare rapidamente contenuti sui prodotti venduti su Amazon.

Gizzmo.Ai permette di creare contenuti accattivanti e accuratamente ricercati, pensati appositamente per editori e blogger, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del lettore e aumentare il valore del sito. I contenuti generati includono titoli, sottotitoli, descrizioni e collegamenti interni automatici, tutti ottimizzati per il SEO, al fine di migliorare il posizionamento su Google.