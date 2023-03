ChatGPT è il fenomeno del momento, arrivato a fine 2022 per innescare una rivoluzione a colpi di intelligenza artificiale. Il generatore di testi potenziato da IA sviluppato da OpenAI sta infatti conquistando addetti ai lavori e semplici curiosi, che ne stanno progressivamente testando tutte le infinite potenzialità. Per alcuni si tratta del futuro della creazione di opere scritte, per altri di una mera utopia destinata a scontrarsi con tutti i limiti e le problematiche del caso.

Sta di fatto che, in attesa della versione avanzata a pagamento, ChatGPT ha già superato i 100 milioni di utenti attivi in una manciata di mesi, e ha spinto altre compagnie a farsi avanti, presentando servizi simili a quello prodotto dall’organizzazione no-profit fondata da Elon Musk e Sam Altman. Non solo, già questa versione embrionale è perfettamente integrata in Google Chrome sotto forma di estensioni, che ci semplificano di molto la vita, soprattutto online. Volete scoprirne qualcuna? Ecco le 5 migliori estensioni Chrome per ChatGPT attualmente disponibili.

ChatGPT Chrome Extension

Tra le migliori estensioni Chrome per ChatGPT non può di certo mancare ChatGPT Chrome Extension, quella più semplice e contemporaneamente più completa per il web browser del colosso di Mountain View. Questa estensione porta la nota intelligenza artificiale direttamente dentro Google Chrome, permettendo di utilizzarla tramite una toolbar di collegamento rapido per iniziare subito una conversazione con il chatbot.

Sicuramente molto comoda, perché non dovremo passare dal sito di OpenAI per avviare ChatGPT, a cui chiedere praticamente tutto quello che ci viene in mente in modo semplice e veloce tramite l’estensione. Insomma, un must per gli utenti Chrome che vogliono cimentarsi con alcune delle funzionalità più utili del modello conversazionale statunitense.

WebChatGPT

Tra le estensioni per Google Chrome basate su ChatGPT è da segnalare anche WebChatGPT, che fa letteralmente “esplodere” le funzionalità del bot. Per stesso volere dei suoi creatori, uno dei grandi limiti di ChatGPT è infatti il non avere accesso alle informazioni presenti su Internet dopo il 2021, così da evitare che sia eccessivamente autonoma e precisa.

Questa estensione, una volta installata, si occupa di integrare nelle risposte di ChatGPT i risultati di ricerca più rilevanti ed aggiornati, per fornire risposte decisamente più accurate. Lo scopo di WebChatGPT è dunque quello di andare a sbloccare l’accesso alle informazioni recenti e consentire al bot di cercare risultati anche in rete, aumentando la quantità di informazioni che è in grado di elaborare in tempo reale.

ChatGPT Prompt Genius

ChatGPT Prompt Genius è un’estensione open source e gratuita che ci aiuta a scoprire, condividere, importare e infine utilizzare al meglio i migliori prompt disponibili per il chatbot di casa OpenAI. I prompt, per chi non lo sapesse, non sono altro che le richieste da avanzare al bot, qui raccolte in un database in continuo aggiornamento.

Non solo, questa estensione per Google Chrome è anche in grado di salvare in locale l’intera cronologia della chat, in modo da poterla recuperare e usare all’occorrenza in un momento successivo. I prompt possono essere suddivisi in comode categorie – come possono essere ad esempio testo, immagini, codice e così via -, permettendoci di ritrovarli con facilità e in modo particolarmente veloce.

Merlin

Merlin è il mago delle estensioni Chrome per ChatGPT. Proprio come lo stregone apparso nelle leggende di re Artù, ci da la possibilità di selezionare a piacimento del contenuto da una pagina web, attivare il comando con la combinazione di tasti Ctrl+M – per un PC Windows – o Cmd+M – se utilizziamo un Mac – per aprire la cosiddetta Merlin Box e poi decidere cosa fare con quel contenuto.

Grazie all’estensione sarà quindi possibile creare una risposta, oppure sintetizzare il contenuto scelto, renderlo più breve o ancora rielaborarlo in un registro differente, per soluzioni praticamente senza limiti. Merlin può essere utilizzato anche per ottenere risposte da ChatGPT perfettamente sincronizzate alle ricerche di Google, o per cimentarsi con le formule di Excel più ostiche e complesse.

ChatGPT for Google

ChatGPT for Google, come il nome stesso suggerisce, integra l’intelligenza artificiale nei risultati di ricerca di Google e degli altri motori di ricerca che siamo soliti utilizzare per includere una risposta alle domande più frequenti. Per fare un esempio, possiamo cercare sul motore di ricerca di Big G “come creare un documento in PDF?” e l’estensione open source restituirà una guida elaborata da ChatGPT, assieme ai classici risultati di ricerca di Google.

L’intelligenza artificiale di ChatGPT continuerà sicuramente ad evolversi a ritmo sostenuto nei prossimi mesi, così come gli utilizzi che potremo farne e le estensioni su Google Chrome che ne potenzieranno le capacità. Per il momento, ci tocca “accontentarci” di queste 5 ottime estensioni Chrome per ChatGPT, che hanno già mostrato le tante utili applicazioni dell’intelligenza artificiale avanzata nella vita quotidiana.