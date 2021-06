Le migliori mascherine per l'Estate? Sono queste

Si va verso un'estate di allentamenti delle misure, ma dell'obbligo a non lasciar cadere completamente la prudenza: i problemi che stanno nascendo in queste settimane in Paesi come Regno Unito o Taiwan obbligano ad una massima attenzione sempre e comunque. Tuttavia il contesto sembra andare delineandosi: la mascherina all'aperto non sarà più obbligatoria, ma bisognerà averla comunque appresso ed indossarla ogni qualvolta si crei un assembramento, si entri in un locale, ci si trovi a far la fila ad uno sportello e altre casistiche di questo tipo. Maggior libertà, insomma, ma la mascherina dovrà essere una sorta di accessorio da avere sempre con sé.

Difficilmente vorrai indossare una FFP2 in spiaggia: il caldo e il divertimento non consentono una tutela di questo tipo. Difficilmente potrai comunque fare a meno di entrare in locali al chiuso, dunque avere alcune riserve appresso sarà fondamentale. La soluzione che riteniamo migliore, alla luce di tali considerazioni, è QUESTA.

Le migliori mascherine per l'estate

Abbiamo cercato su Amazon (dove fino ad oggi abbiamo trovato le migliori opportunità in questo campo) quella che potrebbe essere la miglior soluzione da adottare per i prossimi mesi, riducendo al minimo la spesa e massimizzando l'utilità. Eccola:

Si tratta di una confezione da 50 mascherine chirurgiche confezionate singolarmente, con un prezzo di acquisto complessivo pari a soli 9,90 euro. I vantaggi di questa opzione rispetto ad altre omologhe sono le seguenti:

la mascherina chirurgica sarà più facile da indossare in estate rispetto alle FFP2 ed offre comunque una tutela parametrata al rischio attuale che si prevede sarà endemico nella situazione italiana dei mesi a venire;

le mascherine sono confezionate singolarmente, potendo così portarle appresso in tasca o in uno zaino senza contaminazioni, senza consumo degli strati protettivi e senza rovinare in alcun modo le unità non utilizzate;

si tratta di mascherine certificate CE e conformi alla normativa UNI EN 14971:2020, EN 10993-1:2010, EN 14683:2019 e al regolamento 2017/745/UE, nonché made in Italy;

il prezzo di soli 12,90 euro valido nelle settimane scorse è stato ulteriormente tagliato del 23%

Con soli 9,90 euro puoi avere adeguata protezione per te e per gli altri per una durata media di 50 giorni, avendo quindi oltre un mese di copertura. Lo sconto consiglia di far proprie più scatole oggi, approfittando dell'occasione per accaparrarsi quanto utile per arrivare almeno fino al mese di settembre. Sarà semplice rivalutare la situazione ad estate inoltrata, valutando eventuali ulteriori offerte che non potranno però più comprimere troppo al ribasso un prezzo che a questo punto è diventato minimale (meno di 0,2 euro per singola mascherina confezionata).