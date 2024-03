Le MIGLIORI OFFERTE per la tua CUCINA! (tanti ELETTRODOMESTICI in SCONTO)

In questa guida abbiamo raccolto i migliori sconti sugli elettrodomestici che non possono mancare in tutte le cucine!

Le MIGLIORI OFFERTE per la tua CUCINA!

Bilancia da cucina digitale: grazie allo sconto e al coupon, pagherai davvero poco questa piccola bilancia. Il prezzo crolla da 29,99€ a soli 15,39€.

Friggitrice ad aria COSORI: questa friggitrice ad aria da ben 5,5 litri include anche un libro per le ricette! Il prezzo crolla da 149,99€ a soli 109,99€.

Griglia elettrica 3 in 1: questa griglia può essere una bistecchiera, una piastra per i toast o per i waffle. Il prezzo crolla da 43,89€ a soli 29,99€.

Frullatore Moulinex: questo è proprio uno di quegli elettrodomestici che possono semplificarti di tantissimo le preparazioni. Il prezzo crolla da 44,99€ a soli 34,99€.

Impastatrice Kenwood: questa planetaria è dotata di un sacco di accessori differenti. Il prezzo crolla da 239,90€ a soli 189,00€.

Microonde Candy: con una capienza da ben 20L, un microonde è uno di quegli elettrodomestici da avere assolutamente. Il prezzo crolla da 98,00€ a soli 79,00€.

Fai spazio in cucina! Dei nuovi elettrodomestici stanno per arrivare.