Le migliori serie dell’estate lee trovi su Apple TV+, gratis per una settimana senza vincoli

L’estate è il momento ideale per rallentare, rigenerarsi e dedicarsi a ciò che davvero ci piace. Sia in riva al mare, su un terrazzo assolato o in montagna, una cosa è certa: le buone storie non vanno mai in vacanza. E con Apple TV+, puoi portarle sempre con te. Perché non approfittare della prova gratuita di 7 giorni per scoprire un catalogo di contenuti originali, curati e sorprendenti?

Apple TV+ è la piattaforma di streaming di casa Apple dedicata alle serie originali, ai film e ai documentari prodotti internamente. Nessuna pubblicità, una selezione snella ma ricercata e produzioni con registi e attori di altissimo livello. Dopo la settimana di prova gratuita, l’abbonamento ha un costo contenuto: 9,99€ al mese, senza vincoli e disattivabile in qualsiasi momento.

Cosa guardare quest’estate? Ecco tre titoli imperdibili

• Invasion

Una serie di fantascienza dal taglio sofisticato, che esplora l’arrivo di una presenza aliena da diverse prospettive, in diverse parti del mondo. Suspense, ritmo crescente e un’atmosfera intensa la rendono ideale per chi cerca emozioni forti anche sotto l’ombrellone.

• The Morning Show

Un dramma coinvolgente ambientato dietro le quinte di un popolare programma televisivo americano. Con un cast d’eccezione (Jennifer Aniston e Reese Witherspoon), affronta tematiche attuali come il potere, il sessismo e l’etica nel giornalismo. Perfetto per una visione appassionante ma intelligente.

• For All Mankind

E se i sovietici avessero messo piede sulla Luna prima degli americani? Questa ucronia ben costruita ribalta la storia e immagina uno scenario alternativo che prosegue per decenni. Una serie brillante che mescola politica, tecnologia e relazioni umane.

Apple TV+ è compatibile con tutti i dispositivi Apple e, tramite app, anche con molte smart TV e console. Attivare la prova gratuita richiede solo un clic. E se dopo i 7 giorni non sei convinto, puoi annullare tutto senza costi.