 Le migliori stampanti 2026: guida all'acquisto per spendere POCO su Amazon
Le migliori stampanti 2026: guida all'acquisto per spendere POCO su Amazon

Stampanti da acquistare nel 2026: sono compatte, multifunzione e ideali per ogni esigenza; tutte in offerta su Amazon.
Tecnologia
Stampare a casa è una comodità a cui non rinunciare. Semplicemente l’etichetta di reso per il pacco che devi mandare indietro oppure quella fotocopia della carta d’identità che ti hanno chiesto per la pratica. Avere una stampante a casa o in ufficio, quindi, è da non sottovalutare, ma quale modello scegliere? A getto d’inchiostro, laser, multifunzione… esistono così tante variabili che diventa difficile. Su Amazon, tuttavia, hai ampia scelta e puoi anche risparmiare. Per questo motivo, scegli finalmente di acquistarne una e soddisfare ogni tua richiesta. Ho selezionato per te 10 modelli da non farti scappare direttamente su Amazon.

Stampanti da avere a casa o in ufficio: i modelli perfetti

Non esiste un vero e proprio modello perfetto. Come mai? Ogni utente ha aspettative diverse e, naturalmente, esigenze che variano. Ciò che va bene per me, potrebbe essere insufficiente per te. Per tale motivo, devi identificare quali sono i tuoi bisogni. Stampi tante pagine? Optare per un modello laser, sul lungo, risulta più economico perché il toner offre una rapidità e una longevità senza eguali. Stampi fotografie? In questo caso hai bisogno di un modello che faccia sua la qualità sotto tutti i punti di vista.

Come vedi, la scelta si articola in modo diverso. Per queste motivazioni, ho scelto per te modelli diversi e che possano risultare in linea con ogni bisogno. Quelli più piccoli e che occupano poco spazio, quelli più rapidi in termini di ppm e così via.

Tutte le varianti disponibili su Amazon

Tra le varie stampanti, ho selezionato dei modelli che nel 2026, secondo me, possono offrire molto. I 10 da non farsi scappare su Amazon (in offerta, alcune volte) sono:

Huawei PixLab B5, modello Laser multifunzione con 30 ppmm e sistema fronte/retro. Disponibile a soli 119,90€.

HUAWEI PixLab B5, Stampante Laser Multifunzione (stampa-copia-scansione), A4, 30ppmm, cambio toner in un gesto, stampa fronte/retro automatico,USB,Wi-Fi,LAN, Nero

HUAWEI PixLab B5, Stampante Laser Multifunzione (stampa-copia-scansione), A4, 30ppmm, cambio toner in un gesto, stampa fronte/retro automatico,USB,Wi-Fi,LAN, Nero

119,90
HP Envy 6120e con sistema a getto d’inchiostro e multifunzione.Disponibile a soli 53,99€ con sconto del 40%.

HP Envy 6120e 714L8B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Stampa Fronte e Retro Automatica, Fino a 10 ppm, Wi-Fi, Smart, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Bianca

HP Envy 6120e 714L8B, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Stampa Fronte e Retro Automatica, Fino a 10 ppm, Wi-Fi, Smart, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Bianca

53,9989,90€-40%
HP OfficeJet Pro 8135e, sistema a getto d’inchiostro multifunzione WiFi.Disponibile a soli 106,90€ con sconto del 37%.

HP OfficeJet Pro 8135e 40Q47B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 20 ppm, Wi-Fi, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Grigia

HP OfficeJet Pro 8135e 40Q47B, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 20 ppm, Wi-Fi, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Grigia

106,90169,90€-37%
Epson Expression Home XP-2200 con sistema multifunzione e design ultracompatto.  Disponibile a soli 59€ con sconto del 18%.

Epson Stampante Expression Home XP-2200, multifunzione 3 in 1: scanner/fotocopiatrice, A4, getto d'inchiostro a colori, Wi-Fi Direct, cartucce separate, ultracompatta

Epson Stampante Expression Home XP-2200, multifunzione 3 in 1: scanner/fotocopiatrice, A4, getto d’inchiostro a colori, Wi-Fi Direct, cartucce separate, ultracompatta

59,0071,56€-18%
HP DeskJet 1920, formato a4 con sistema multifunzione a colori. Disponibile a soli 49,99€ con sconto del 14%.

Epson EcoTank ET 2870 con sistema a serbatoio ricaricabile e 4 flaconi inclusi. Disponibile a soli 189€ con sconto del 12%.

Epson EcoTank ET-2870 Stampante Multifunzione A4, Serbatoi Ricaricabili Alta Capacità, 4 Flaconi Inclusi pari a 3600pag B/N 6500pag Colore, Display LCD

Epson EcoTank ET-2870 Stampante Multifunzione A4, Serbatoi Ricaricabili Alta Capacità, 4 Flaconi Inclusi pari a 3600pag B/N 6500pag Colore, Display LCD

189,00213,77€-12%
TATTMUSE, stampante ultracompatta termica con formato A4 e connessione WiFi Bluetooth. Disponibile a soli 79,99€ con sconto del 11%.

TATTMUSE Stampante Portatile A4, Stampante Termica Compatibile con iPhone/PC/USB, iOS/Android via Wireless Bluetooth, Stampa Contratti/Ricevute/Documenti, Senza Inchiostro Stampa in Nero e Bianco

TATTMUSE Stampante Portatile A4, Stampante Termica Compatibile con iPhone/PC/USB, iOS/Android via Wireless Bluetooth, Stampa Contratti/Ricevute/Documenti, Senza Inchiostro Stampa in Nero e Bianco

79,9989,99€-11%
Brother MFCJ5340DWE EcoPro, stampante multifunzione Inkjet fino a formato A3. Disponibile a soli 176€ con sconto del 7%.

Brother MFCJ5340DWE EcoPro Stampante Multifunzione Inkjet a Colori con Stampa A3, Singolo Cassetto e da Bypass, Stampa Automatica Fronte Retro A4, Touchscreen a Colori da 6.8 Cm, Colore Bianco

Brother MFCJ5340DWE EcoPro Stampante Multifunzione Inkjet a Colori con Stampa A3, Singolo Cassetto e da Bypass, Stampa Automatica Fronte Retro A4, Touchscreen a Colori da 6.8 Cm, Colore Bianco

176,00190,00€-7%
Canon PIXMA G650, stampante fotografica a sei inchiostri con sistema multifunzione. Disponibile a soli 267,10€ con sconto del 5%.

Canon PIXMA G650, stampante fotografica wireless multifunzione 3 in 1 a sei inchiostri ricaricabili

Canon PIXMA G650, stampante fotografica wireless multifunzione 3 in 1 a sei inchiostri ricaricabili

267,10279,90€-5%
PANTUM BP2309W, stampante laser multifunzione con design ultracompatto. Disponibile a soli 84,90€ con sconto del 14%.

PANTUM BP2309W Stampante Laser WiFi Bianco e Nero, 20 ppm, Bluetooth, USB, Stampanti portatile compatta a Funzione Mini Singola per Casa Piccola Ufficio

PANTUM BP2309W Stampante Laser WiFi Bianco e Nero, 20 ppm, Bluetooth, USB, Stampanti portatile compatta a Funzione Mini Singola per Casa Piccola Ufficio

84,9099,00€-14%
PANTUM BM2300AW, stampante Laser multifunzione con sistema di scansione con ADF. Disponibile a soli 139,90€ con sconto del 10%.

PANTUM BM2300AW/BM2309AW Stampante Laser Multifunzione WIFI Bianco e Nero, 3in1 stampa, copia e scansione con ADF, Bluetooth, USB 2.0, Velocità di stampa fino a 20 ppm Fogli per Ufficio

PANTUM BM2300AW/BM2309AW Stampante Laser Multifunzione WIFI Bianco e Nero, 3in1 stampa, copia e scansione con ADF, Bluetooth, USB 2.0, Velocità di stampa fino a 20 ppm Fogli per Ufficio

139,90155,00€-10%
Pubblicato il 3 feb 2026

Paola Carioti
Pubblicato il
3 feb 2026
Link copiato negli appunti