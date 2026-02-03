Le migliori stampanti 2026: guida all'acquisto per spendere POCO su Amazon

Stampare a casa è una comodità a cui non rinunciare. Semplicemente l’etichetta di reso per il pacco che devi mandare indietro oppure quella fotocopia della carta d’identità che ti hanno chiesto per la pratica. Avere una stampante a casa o in ufficio, quindi, è da non sottovalutare, ma quale modello scegliere? A getto d’inchiostro, laser, multifunzione… esistono così tante variabili che diventa difficile. Su Amazon, tuttavia, hai ampia scelta e puoi anche risparmiare. Per questo motivo, scegli finalmente di acquistarne una e soddisfare ogni tua richiesta. Ho selezionato per te 10 modelli da non farti scappare direttamente su Amazon.

Stampanti da avere a casa o in ufficio: i modelli perfetti

Non esiste un vero e proprio modello perfetto. Come mai? Ogni utente ha aspettative diverse e, naturalmente, esigenze che variano. Ciò che va bene per me, potrebbe essere insufficiente per te. Per tale motivo, devi identificare quali sono i tuoi bisogni. Stampi tante pagine? Optare per un modello laser, sul lungo, risulta più economico perché il toner offre una rapidità e una longevità senza eguali. Stampi fotografie? In questo caso hai bisogno di un modello che faccia sua la qualità sotto tutti i punti di vista.

Come vedi, la scelta si articola in modo diverso. Per queste motivazioni, ho scelto per te modelli diversi e che possano risultare in linea con ogni bisogno. Quelli più piccoli e che occupano poco spazio, quelli più rapidi in termini di ppm e così via.

Tutte le varianti disponibili su Amazon

Tra le varie stampanti, ho selezionato dei modelli che nel 2026, secondo me, possono offrire molto. I 10 da non farsi scappare su Amazon (in offerta, alcune volte) sono:

Huawei PixLab B5, modello Laser multifunzione con 30 ppmm e sistema fronte/retro. Disponibile a soli 119,90€.

HP Envy 6120e con sistema a getto d’inchiostro e multifunzione.Disponibile a soli 53,99€ con sconto del 40%.

HP OfficeJet Pro 8135e, sistema a getto d’inchiostro multifunzione WiFi.Disponibile a soli 106,90€ con sconto del 37%.

Epson Expression Home XP-2200 con sistema multifunzione e design ultracompatto. Disponibile a soli 59€ con sconto del 18%.

HP DeskJet 1920, formato a4 con sistema multifunzione a colori. Disponibile a soli 49,99€ con sconto del 14%.

Epson EcoTank ET 2870 con sistema a serbatoio ricaricabile e 4 flaconi inclusi. Disponibile a soli 189€ con sconto del 12%.

TATTMUSE, stampante ultracompatta termica con formato A4 e connessione WiFi Bluetooth. Disponibile a soli 79,99€ con sconto del 11%.

Brother MFCJ5340DWE EcoPro, stampante multifunzione Inkjet fino a formato A3. Disponibile a soli 176€ con sconto del 7%.

Canon PIXMA G650, stampante fotografica a sei inchiostri con sistema multifunzione. Disponibile a soli 267,10€ con sconto del 5%.

PANTUM BP2309W, stampante laser multifunzione con design ultracompatto. Disponibile a soli 84,90€ con sconto del 14%.

PANTUM BM2300AW, stampante Laser multifunzione con sistema di scansione con ADF. Disponibile a soli 139,90€ con sconto del 10%.