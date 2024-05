Le novità ChatGPT che vale la pena provare

ChatGPT il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI è uno dei più apprezzati del momento. È quasi impossibile non conoscerlo, ma spesso si fatica a rimanere al passo con i numerosi aggiornamenti che vengono rilasciati periodicamente. Nel mese di maggio OpenAI ha introdotto nuove funzionalità su ChatGPT, migliorando l’esperienza di interazione tra l’utente e il chatbot, rendendo la comunicazione sempre più veloce e pratica. Ecco le 5 novità più importanti di ChatGPT da non perdere assolutamente.

ChatGPT: la comunicazione con le immagini

Gli aggiornamenti di ChatGPT, che variano dalla versione a pagamento a quella gratuita, offrono una serie di funzionalità che colmano le mancanze che gli utenti del chatbot hanno sempre cercato. Queste variano dalla comunicazione, alla personalizzazione, fino all’interazione temporanea per una comunicazione che tutela la privacy.

Le novità permettono a tutti, sia ai professionisti che a chi vuole approcciarsi all’AI, di accedere a una comunicazione veloce e soddisfacente. Infatti, proprio partendo dal principio, la comunicazione con l’intelligenza artificiale richiede l’inserimento di un prompt essenziale e preciso per ottenere la risposta desiderata. Tra le nuove funzionalità di ChatGPT, ci sono miglioramenti significativi che permettono di inserire un input ancora più specifico. Nel dettaglio, ora è possibile aggiungere elementi come le immagini per ampliare le possibilità di interazione.

ChatGPT è in grado di prendere immagini come input e generare immagini come output, superando il limite precedentemente esistente per l’inserimento dei contenuti visivi. Le possibilità di utilizzare questa funzione sono molte e alcune molto interessanti. Ad esempio, è possibile ottenere una ricetta semplicemente caricando una foto di alcuni alimenti o chiedere informazioni su un determinato contenuto.

Per testare e provare questa nuova funzione, è possibile accedere a ChatGPT, aprire una nuova chat, caricare un’immagine desiderata e poi chiedere al chatbot tutto ciò che si desidera. Precisando che, per quanto riguarda le nuove funzionalità disponibili per ChatGPT Plus, gli abbonati hanno accesso al nuovo modello ChatGPT-4o (omnimodal) di OpenAI. Per gli utenti del livello gratuito, pur avendo accesso a queste funzionalità, sono presenti alcune limitazioni.

Voce e video: l’evoluzione della comunicazione con l’AI

Non solo le immagini, per un’interazione ottimale con il nuovo modello ChatGPT-4o, ora è possibile comunicare con l’intelligenza artificiale di OpenAI attraverso conversazioni vocali continue con ChatGPT, similmente a come si farebbe una videochiamata con un assistente umano. Questo differenzia ChatGPT da altri chatbot disponibili online, poiché permette di fare un passo avanti verso una comunicazione sempre più pratica e veloce, con una serie di funzionalità che vanno oltre al semplice inserimento del testo.

La comunicazione con il chatbot diventa sempre più pratica, in quanto ora è possibile usare ChatGPT senza dover digitare alcun testo, rendendo la comunicazione e l’interazione con ChatGPT più semplice anche quando ci si trova in movimento. L’interazione vocale di GPT-4o è disponibile per tutti gli utenti che utilizzano l’app ChatGPT per Android/iOS. Al momento, la funzione video non è ancora disponibile.

Rendi la tua chat con ChatGPT con la Chat temporanea

Oltre alla comunicazione, ora è presenza la funzione che permette di gestire quelle chat che non si intende salvare e mantenere nella cronologia su ChatGPT, senza dover procedere ogni volta al controllo e all’eliminazione manuale.

Tra le nuove funzioni ora è possibile accedere a ChatGPT e rendere le chat temporanee. Una funzione che permette di ottenere interazioni rapide con ChatGPT e un maggiore controllo della privacy, in quanto la conversazione non viene salvata nella cronologia o utilizzata da OpenAI per addestrare i propri modelli.

La chat temporanea è disponibile sia per gli utenti del livello Plus che per quelli del livello gratuito. Basta accedere a ChatGPT, aprire una nuova chat e selezionare ChatGPT con la freccia accanto, dal menu abilitare l’interruttore su chat temporanea. Una volta selezionata la funzione, chat temporanea, la barra dove si inserisce il testo diventerà di colore nero. Questo permette di ottenere un maggiore controllo sul proprio profilo ChatGPT, che, unito alle altre nuove funzionalità, rende il chatbot OpenAI completo e un notevole supporto per migliorare la produttività e l’apprendimento.

Novità ChatGPT: dall’analisi del codice all’ampliamento della memoria

Per quanto riguarda un’altra nuova funzione, molto interessante, per l’analisi del codice non è necessario alcun plug-in o attivazione. Basterà comunicare a ChatGPT di eseguire, analizzare o scrivere codice. Questo include il debug del codice in tempo reale utilizzando i comandi vocali, che rappresenta un altro enorme aggiornamento per ChatGPT, eliminando la necessità di digitare comandi.

Tutto ciò è ampliato anche dalle funzionalità di navigazione Web aggiornate di ChatGPT. In particolare, garantisce che le risposte siano basate sui dati e sugli approfondimenti più recenti, essenziale per quegli argomenti che cambiano velocemente come le notizie e le tendenze di mercato. Disponibile sia per gli utenti del livello Plus che per gli utenti con l’accesso gratuito.

Oltre alle funzionalità di navigazione sul Web è disponibile la funzione di memoria che consente a ChatGPT di conservare i dettagli sulle tue preferenze, interazioni passate e progetti in corso, fornendo un’esperienza utente più personalizzata e coerente. Nello specifico, ChatGPT ricorda gli argomenti, il che porta a ottenere risposte sempre più mirate e specifiche. Anche se la memoria di ChatGPT è disponibile solo per gli utenti Plus.