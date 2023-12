Le nuove funzionalità di GPT-4 Turbo

OpenAI non ha intenzione di fermare l’evoluzione della sua intelligenza artificiale. Dopo le innovazioni di GPT-4, arriva GPT-4 Turbo, l’ultimo modello di linguaggio di grandi dimensioni rilasciato da OpenAI. Questo aggiornamento significativo fornisce al modello 19 mesi in più di informazioni, permettendogli di avere una comprensione ancora più ampia degli sviluppi e degli argomenti recenti, prezzi vantaggiosi e molto altro. Ecco tutte le novità di GPT-4 Turbo di OpenAI.

GPT-4 Turbo per una conversazione sempre più complessa

OpenAI ha svelato le incredibili capacità di GPT-4 Turbo, un’evoluzione avanzata di GPT-4. Tra le caratteristiche salienti di GPT-4 Turbo, spicca la capacità di elaborare una quantità di parole ancora più complessa rispetto al suo predecessore. GPT-4 Turbo può gestire una finestra di contesto di 128k, equivalente a circa 96.000 parole in un singolo prompt, un aspetto che amplia notevolmente la sua capacità di gestione dei dati rispetto alla precedente capacità di 32.000 token. Questo cambiamento significativo non si riflette tuttavia sull’output, che rimane limitato a 4.000 token.

Una modifica fondamentale che apporta miglioramenti significativi durante la conversazione, consentendo interazioni più complesse e riducendo notevolmente la probabilità che il modello perda traccia della conversazione. Inoltre, il prezzo per GPT-4 Turbo è stato ridotto, costando ora 0,01 per 1000 token di input a 0,03 per 1000 token di output. Rappresentando una diminuzione notevole del costo dei token di input di tre volte e una diminuzione del costo dei token di output di due volte rispetto alla struttura dei prezzi originale di GPT-4.

GPT-4 elaborazione delle immagini

Oltre al testo, GPT-4 Turbo introduce funzioni multimodali, che gli permettono di elaborare non solo il testo, ma anche le immagini. In pratica, GPT-4 Turbo ha ora la capacità di comprendere le immagini, generare automaticamente didascalie, analizzare il contenuto visivo e riconoscere il testo all’interno delle immagini. In sostanza, inserendo qualsiasi tipo di immagine, anche complessa come un grafico, GPT-4 Turbo è in grado di rispondere con un riepilogo dettagliato sotto forma di testo.

Questo progresso, attualmente in fase di anteprima, rappresenta un passo significativo verso l’espansione delle applicazioni di visione artificiale. La capacità di comprendere visivamente le immagini si avvicina al modo in cui gli esseri umani percepiscono e interagiscono con l’ambiente. OpenAI prevede di integrare queste funzionalità di visione nel modello principale GPT-4 Turbo durante il suo lancio ufficiale. Attualmente, l’API consente l’input di immagini in formato base o tramite un URL diretto dell’immagine, rendendo GPT-4 Turbo un modello ancora più versatile e adattabile alle esigenze degli utenti.

L’evoluzione di GPT-4 Turbo

GPT-4 Turbo offre una serie di funzionalità avanzate che lo distinguono dai modelli precedenti. Una di queste è la capacità migliorata di rispettare le istruzioni, in particolare quando si tratta di generare formati designati come risposte coerenti in XML. Inoltre, GPT-4 Turbo introduce una modalità JSON innovativa che garantisce risposte JSON valide. Questa funzionalità è facilitata dal nuovo parametro API, “response_format”, che guida il modello a produrre oggetti JSON sintatticamente accurati. Le caratteristiche rendono GPT-4 Turbo un modello di linguaggio di ultima generazione estremamente versatile e potente.

GPT-Turbo e parametro “seed”

Ma le novità non sono finite, GPT-4 Turbo presenta un’altra caratteristica innovativa: l’introduzione di un parametro “seed”. Il parametro garantisce che il modello fornisca completamenti coerenti per la maggior parte del tempo, permettendo così risultati riproducibili. Una novità che si rivela particolarmente utile in diverse situazioni, ad esempio durante il debug per riprodurre le richieste, la creazione di test unitari dettagliati e l’ottenimento di un maggiore controllo sul comportamento del modello. Ma non si parla solo di novità immediate, OpenAI prevede di introdurre una funzionalità che rivela le probabilità di registro per i token di output più probabili prodotti sia da GPT-4 Turbo che da GPT-3.5 Turbo. La funzionalità si rivelerà fondamentale per lo sviluppo di funzionalità come il completamento automatico nelle interfacce di ricerca.

Gli aggiornamenti GPT-3.5.

Il rilascio di GPT-4 Turbo da parte di OpenAI ha portato non solo innovazioni, ma anche significativi miglioramenti per GPT-3.5. Tra le caratteristiche più notevoli, l’integrazione di DALL·E 3 offre agli utenti ChatGPT Plus ed Enterprise la possibilità di generare immagini avanzate attraverso l’API Immagini. Questa funzione offre una varietà di formati, opzioni di qualità e una moderazione integrata. Inoltre, OpenAI ha introdotto un’API Text-to-Speech e un programma sperimentale chiamato GPT-4 Fine Tuning Experimental Access.

Ma è stato introdotto anche un programma di modelli personalizzati è un’iniziativa esclusiva rivolta alle organizzazioni che necessitano di una personalizzazione approfondita dei modelli di linguaggio, in particolare quelle che dispongono di set di dati proprietari di grandi dimensioni. Il programma offre una revisione completa del processo di training del modello, garantendo l’accesso esclusivo a modelli personalizzati. Un aspetto fondamentale di questo programma è che non prevede la condivisione o il riutilizzo dei dati. Nonostante sia un programma esclusivo e costoso, è aperto alle domande e offre un’opportunità unica per le organizzazioni di ottenere modelli di linguaggio altamente personalizzati e adatti alle loro specifiche esigenze.