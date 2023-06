Kena, l’operatore virtuale, ha recentemente lanciato una serie di offerte estive dotate di una varietà di interessanti funzionalità.

Una di queste promozioni prevede 200 Giga di dati, completamente gratuiti, per un periodo di 60 giorni.

Inoltre, Kena sta introducendo un nuovo piano solo dati a un prezzo scontato. Queste nuove tariffe saranno disponibili per l’acquisto fino al 25 luglio 2023, salvo modifiche.

Tuttavia, ci sono alcune promozioni online che non possono essere attivate in negozio. Prendiamo, ad esempio, l’offerta Kena Data Promo Summer e Kena 5.99 100GB Top BTL, disponibili esclusivamente per l’attivazione in negozio.

Quest’ultima è un’offerta promozionale che ha una disponibilità limitata in località selezionate. Tuttavia, Kena Dati Promo mantiene il suo prezzo mensile di 11,99 euro sul sito Web dell’operatore.

Le offerte estive di Kena Mobile

Anche i costi associati all’attivazione differiscono, con l’attivazione online sempre gratuita e l’attivazione in negozio a volte a pagamento.

Anche i pacchetti SMS offerti variano, con offerte online che includono sempre 1000 SMS e alcune offerte in negozio che includono 600 o 1100 SMS.

I clienti esistenti hanno la possibilità di usufruire del nuovo pacchetto 200 Giga Per Te, che fornisce 200 Giga di dati per 60 giorni al costo una tantum di 1,99 euro.

Tuttavia, i nuovi utenti ricevono i GB del bonus immediatamente dopo l’attivazione dell’offerta senza costi aggiuntivi.

I nuovi utenti che attivano un nuovo numero o passano il proprio numero al servizio riceveranno ulteriori 200 Gigabyte di dati senza alcun costo aggiuntivo.

Tuttavia, questa offerta non si applica al pacchetto Kena Voce, che ha un prezzo di 4,99 euro al mese.

È importante notare che i nuovi clienti devono usufruire di questa promozione entro il 25 luglio 2023, salvo diversamente specificato. Questa promozione è disponibile sia online che in negozio.

I clienti Kena che sceglieranno di utilizzare il servizio di Ricarica Automatica avranno anche la scelta aggiuntiva di “50 Giga Gratis per te con Ricarica Automatica”.

Questa offerta garantisce l’accesso a 50 Gigabyte extra di traffico dati mensile senza incorrere in costi aggiuntivi.

La promo rimarrà in vigore fino al 20 settembre 2023. Insomma, le offerte estive di Kena Mobile sono davvero irrinunciabili!

