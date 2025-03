Le ultime uscite musicali sono su Apple Music: ottieni un mese gratis

Se ancora non hai provato Apple Music, questa è l’occasione giusta: i nuovi utenti possono usufruire di un mese gratuito di abbonamento, senza alcun costo. Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento ha un costo di 10,99 euro al mese, con la possibilità di annullare in qualsiasi momento.

Attivare l’offerta è semplice: basta collegarsi ad Apple Music, creare un nuovo account o accedere con il proprio ID Apple e iniziare subito ad ascoltare la musica preferita su tutti i dispositivi, anche in modalità offline.

Offerta per i nuovi utenti: 1 mese gratis

Apple Music non è solo un archivio di brani, ma un palcoscenico per le novità musicali più interessanti del momento. Tra le nuove uscite più attese c’è “radio vega” di Rose Villain, il capitolo conclusivo della trilogia di una delle artiste più innovative della scena pop italiana. Un’altra novità è “FUNNY little FEARS” di Damiano David, il debutto solista del frontman dei Måneskin.

Qualunque sia il tuo genere preferito, Apple Music offre un catalogo con oltre 100 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie. Ma non solo: gli abbonati possono ascoltare musica in modo ancora più immersivo grazie all’audio spaziale e alla definizione lossless, tutto in altissima qualità.

Approfitta della promo: se sei un nuovo utente, abbonati ora ad Apple Music e ricevi un mese gratuito. Ricorda che, dopo il primo mese, l’abbonamento ha un costo di 10,99 euro, ma puoi sempre disdirlo in qualsiasi momento.