Lefant M2 Pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 199 euro

Al prezzo stracciato di soli 199 euro, Lefant M2 Pro è l’affare di oggi su Amazon per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti con funzionalità smart. Il merito è dell’offerta a tempo che taglia la spesa del 67% rispetto alla migliore occasione recente. I punti di forza sono davvero tanti, come sottolineato dal voto medio superiore a 4/5 assegnato da centinaia di recensioni.

Super sconto di Amazon sul robot Lefant M2 Pro

È dotato di un sistema per lo svuotamento automatico intelligente con contenitore da 2,5 litri, utilizzabile anche senza sacco, per raccogliere detriti fino a 45 giorni e riducendo la necessità di manutenzione. Impiega la navigazione laser dToF per una mappatura precisa di ogni stanza, pianificando percorsi percorribili anche al buio, rilevando ed evitando automaticamente gli ostacoli. Rimuove lo sporco con una potente aspirazione da 6.000 Pa e lascia le superfici igienizzate dopo il suo passaggio. Non manca inoltre il supporto per Alexa e Google Home. Il design compatto con 32 centimetri di diametro e spessore ridotto gli consente di arrivare ovunque senza difficoltà. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella descrizione completa.

L’articolo è spedito direttamente da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratis entro pochi giorni riservata membri Prime. Per l’eventuale restituzione avrai tempo fino a due settimane dal ricevimento.

Il forte sconto proposto dall’e-commerce porta il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Pro al prezzo di soli 199 euro, un vero affare considerando le caratteristiche in dotazione. Ricordiamo infine che trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.