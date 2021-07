Leggi gratis (basta un click prima delle vacanze)

Quale momento migliore per leggere se non in vacanza? Anche l'ultima scusa, il tradizionale “non ho mai tempo”, cade. Anche le ultime distrazioni scompaiono. Skype non trilla più, le notifiche si diradano, le mail possono essere ignorate: finalmente puoi tuffarti nelle tue storie preferite. Il dilemma è però sempre lo stesso: sarà il libro giusto? Mi catturerà fin dalle prime pagine o avrò di nuovo sprecato qualche euro per un titolo che affascina e poi delude? La soluzione anche quest'anno è in Kindle Unlimited, l'abbonamento che ti consente di leggere senza soste e senza limiti con un mese di prova gratuito.

Kindle Unlimited, il primo mese è gratis

Ecco perché questo è il momento dell'anno migliore per affrontare questo abbonamento: costa nulla. Basta iscriversi ora e fino a fine agosto si ha la possibilità di sfruttare l'immenso archivio da oltre 1 milione di titoli. Se ti serve un lettore Amazon Kindle consigliamo come sempre la versione base del Kindle Paperwhite (129,99 euro), ma anche la versione low-cost da 79,99 euro può essere sufficiente per le prime letture. La differenza sostanziale è nella lettura in piena luminosità solare: in spiaggia, ad esempio, il Kindle Paperwhite è insuperabile.

Per leggere i libri di Kindle Unlimited, tuttavia, non è necessariamente obbligatorio il possesso di un Kindle: leggere su smartphone, tablet o PC è ovviamente possibile, anche se l'esperienza è differente in virtù della diversa natura del display.

Ognuno può avvalersi degli strumenti che possiede, sapendo che con un click è possibile leggere da qui a fine agosto senza alcun costo. Al termine del periodo di prova si potrà liberamente scegliere cosa fare, potendo cancellare l'abbonamento in atto senza alcuna spesa e con grande facilità.

Tuffati nella lettura: sarà una grande estate.