LEGO Bouquet di Rose in offerta su eBay: perfetto per San Valentino

Se sei in cerca di un’idea regalo per San Valentino originale e che sicuramente verrà apprezzata non puoi non approfittare dello sconto eBay sul nuovo set LEGO Bouquet di Rose. Inserendo il codice sconto SANVALENTINO al momento del pagamento puoi pagarlo infatti solo 56,09 euro invece di 65,99. Ti consigliamo però di fare in fretta perché sta andando a ruba.

Set LEGO Bouquet di Rose: il regalo per San Valentino

Il set LEGO Bouquet di Rose ti permette di creare una splendida dozzina di rose artificiali, complete di lunghi steli verdi e dettagliati boccioli in fiore. Troverai rose in piena fioritura, 4 in fase di fioritura e 4 boccioli pronti a sbocciare.

Un’idea regalo che verrà certamente apprezzata perché permette di dare vita ad un fantastico oggetto ornamentale per la casa o per l’ufficio e senza la necessità di doverla innaffiare. Un mazzo di rose sempre fresco, modificabile come vuoi e che è a dir poco azzeccato per una ricorrenza come San Valentino.

Approfitta dunque di questo sconto su eBay e pagalo soltanto 56,09 euro. Ricordati di inserire il codice SANVALENTINO al momento del pagamento per essere certo di accedere al prezzo in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.