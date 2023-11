LEGO, Calendari dell'Avvento: gli sconti del Black Friday

L’attesa del Natale è più divertente con i Calendari dell’Avvento di LEGO. Qui è dove segnaliamo quelli in sconto su Amazon per il Black Friday. Alcuni stanno andando a ruba, letteralmente, verificare la disponibilità e le tempistiche di consegna nelle singole schede dei prodotti.

Black Friday: offerte sui Calendari dell’Avvento di LEGO

Quello della linea City è in promozione con 24 regali, da aprire uno per ogni giorno di dicembre, fino all’appuntamento con la festività del 25.

Passiamo al mondo di Harry Potter: l’offerta di oggi include le minifigure con i personaggi principali della saga.

Si vola nello spazio con quello di Star Wars: approfitta dello sconto stellare proposto da Amazon.

Stesso discorso per i Guardiani della Galassia di Marvel. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, meglio approfittarne subito.

Chiudiamo con quello della linea Friends, particolarmente adatto per i più piccoli. Oggi è in offerta per l’evento sull’e-commerce.

La Settimana del Black Friday è l’occasione perfetta per fare acquisti e risparmiare. Visita la sezione dedicata su Amazon e inizia a fare shopping.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.