La Polaroid di LEGO è bellissima: preordine in sconto

LEGO ha appena presentato il nuovo set dedicato alla Polaroid OneStep SX-70, la fotocamera istantanea vintage che ha segnato un’epoca. È già in preordine su Amazon con la prenotazione al prezzo minimo garantito. Inoltre, in questo momento è addirittura in sconto rispetto al listino. Un’ottima occasione per acquistarla ora, riceverla il giorno del lancio e risparmiare.

Sconto sul preordine del set LEGO Polaroid

È composto da un totale di 516 pezzi che ricreano la fotocamera. Inoltre, include tre foto illustrate: quella di Edwin H. Land (inventore della Polaroid), la LEGO House e la sorella del fan designer che ha ispirato questa creazione. È possibile caricarle e, premendo il pulsante rosso, vederle uscire dalla parte frontale. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, nulla è lasciato al caso, come il mirino attraverso cui gestire l’inquadratura, la ghiera di compensazione che può essere ruotata e il pacchetto delle pellicole.

In questo momento è possibile prenotare il set LEGO Ideas #21345 dedicato alla fotocamera istantanea Polaroid OneStep SX-70 al prezzo di 79,99 euro, approfittando dell’offerta in corso.

Come scritto in apertura, effettuando subito il preordine in sconto, il prodotto arriverà a casa al day one dell’8 gennaio. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione.

