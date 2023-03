LEGO: un viaggio a Gran Burrone con il nuovo set 10316

Un viaggio nella Terra di Mezzo, così potremmo descrivere il nuovo set LEGO (10316) dedicato a Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, da oggi disponibile per l’acquisto. Composto da un totale pari a 6.167 pezzi e con dimensioni decisamente generose che si attestano a 39x72x50 centimetri, include ben 15 minifigure di personaggi noti della saga come il protagonista principale Frodo, ma anche Bilbo, Boromir, Elrond, Arwen, Aragorn e Gimli.

Il set LEGO Gran Burrone è enorme (e bellissimo)

Si tratta di uno dei dieci set più grandi di sempre, caratterizzato da un arredamento riprodotto in ogni minimo dettaglio (come la camera da letto di Frodo e lo studio di Elrond) e dalla possibilità di estrarne le singole sezioni per esporle separatamente, come si desidera. Progettato per ricreare le scene del film, consente di riprodurre, ad esempio, il Consiglio di Elrond e l’attraversata del ponte da parte della Compagnia.

Tra le molte peculiarità, segnaliamo il fogliame decorativo che dà la sensazione di trovarsi nel profondo della foresta di Gran Burrone (la location è chiamata Rivendell in lingua originale). Ulteriori immagini per apprezzarlo meglio sono visibili nella scheda del prodotto. Qui sotto il packaging.

I mattoncini LEGO sono realizzati con materiali di alta qualità, sono gli stessi dal 1958 e rimangono sempre compatibili tra loro.

Il nuovo set LEGO (10316) dedicato a Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è in vendita al prezzo di 499,99 euro. È consigliato agli appassionati adulti dei mattoncini, in particolare agli amanti della saga cinematografica e dei romanzi nati dalla fantasia di J. R. R. Tolkien.

Infine, segnaliamo che grazie a una promozione in corso. I clienti VIP che lo acquisteranno dallo store ufficiale entro il 12 marzo riceveranno in omaggio il set 40583: Case dal Mondo da 348 pezzi.

