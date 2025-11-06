LEGO nell'universo di Star Trek: arriva il set della USS Enterprise

LEGO ha presentato il suo primo set dedicato a Star Trek: fa parte della serie Icons ed è un modello da ben 3.600 pezzi dedicato alla USS Enterprise (NCC-1701-D). L’astronave della Flotta Stellare è riprodotta in ogni suo dettaglio, con piattaforma di comando rimovibile, scafo secondario e navicelle a curvatura con le caratteristiche decorazioni rosse e blu. Senza dubbio il regalo di Natale perfetto per gli amanti della saga, ma il prezzo non è alla portata di tutte le tasche.

Il primo set LEGO dedicato a Star Trek

Realizzato in collaborazione con Paramount Products & Experiences, ha anche un hangar apribile e due mini navette. Non mancano nemmeno le minifigure, ce ne sono addirittura nove: il capitano Jean-Luc Picard, il comandante William Riker, il tenente Worf, il tenente comandante Data, la dottoressa Beverly Crusher, il tenente comandante Geordi La Forge, la consigliera Deanna Troi, la barista Guinan e Wesley Crusher. Ognuna ha accessori a tema come una tazza da tè, un trombone, un phaser, un tricorder, una valigetta, un PADD, una bottiglia, un generatore portatile di raggio traente e il gatto Spot.

Il set è accompagnato da un supporto inclinato e da una targa informativa, oltre a una piastrella espositiva per minifigure con il marchio Star Trek: The Next Generation.

Con dimensioni pari a 27 centimetri di altezza, 60 centimetri di lunghezza e 18 centimetri di profondità, il nuovo set 10356 di LEGO dedicato alla U.S.S. Enterprise è proposto al prezzo di 379,99 euro. Le vendite prenderanno il via entro fine mese, il 28 novembre.

Come anticipato, è il primo modellino del marchio dedicato all’universo fantascientifico di Star Trek. Non fatichiamo a immaginare possano arrivarne altri, considerando il successo commerciale ottenuto con quelli di Star Wars. In questo caso, il primo fu lanciato nel 1999, contribuendo a risollevare i conti della società in un momento non particolarmente favorevole.