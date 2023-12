LEGO: super sconti su eBay, 5 set a prezzi incredibili

Regala un Natale a mattoncini, grazie ai super sconti su eBay per i set LEGO. Tutto ciò che devi fare per risparmiare è inserire il codice promozionale FESTE23 al pagamento, ottenendo così un forte risparmio sulla spesa. Qui proponiamo la Top 5 delle offerte disponibili in questo momento.

Set LEGO in super sconto con questo codice eBay

Partiamo da quello che è ormai un classico: il bouquet di fiori. Lo puoi acquistare in sconto per farlo trovare sotto l’albero. È composto da un totale di 756 pezzi da assemblare, per dar vita a una decorazione che renderà più colorata la casa.

Cambiamo decisamente genere con l’offerta di eBay sul castello e parco di Hogwarts dedicato agli appassionati di Harry Potter. In questo caso, il numero di pezzi sale a ben 2.660, per dar vita a un set che riproduce le ambientazioni dei romanzi e dei film.

Elegante e minimalista, il set della linea Architecture per New York City riproduce i punti più iconici dello skyline della grande mela. Approfitta dello sconto sul marketplace per fare (o farti) un regalo di certo gradito.

Un classico tutto italiano: la Vespa 125 riprodotta a mattoncini è in sconto su eBay. Mettila sotto l’albero e fai una sorpresa agli amanti del mezzo a due ruote per eccellenza.

Chiudiamo la Top 5 con il mastodontico set di Star Wars per il Millenium Falcon: 7.541 mattoncini con numerose minifigure che riproducono fedelmente i personaggi della saga. Grazie allo sconto applicato in automatico e all’iniziativa in corso, puoi risparmiare ben 100 euro rispetto al listino ufficiale LEGO.

Le regole per approfittare di FESTE23 come codice promozionale su eBay sono poche e semplici: fino a due utilizzi, sconto massimo complessivo di 100 euro (fino a 50 euro per ogni acquisto) e scadenza il 20 dicembre. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.