LEGO Vespa 125 è in sconto su Amazon al Prime Day

Lanciato nel catalogo LEGO solo questa primavera, il set della Vespa 125 è oggi disponibile con 15 euro di sconto sul prezzo di listino, proprio mentre su Amazon vanno in scena le ultime ore del Prime Day 2022. È l’occasione perfetta per chi vuol esporre in casa propria la riproduzione a mattoncini di un mito tutto italiano.

Un mito italiano a mattoncini: LEGO Vespa 125 in sconto

Costituito da un totale pari a 1.106 pezzi, include l’adesivo con il logo originale, il cavalletto e lo sterzo funzionante oltre alla la ruota anteriore montata su un lato e la copertura rimovibile per osservare da vicino il motore interno. La colorazione scelta è blu pastello. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Realizzato per festeggiare i 75 anni del marchio, il set LEGO Vespa 125 è in vendita oggi su Amazon al prezzo di 84,99 euro invece di 99,99 euro come da listino. Arriva in un packaging sostenibile ovvero con i sacchetti che contengono i pezzi realizzati in carta riciclabile e non più in plastica. Un cambiamento solo apparentemente banale, che testimonia l’impegno del brand in favore dell’ambiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.