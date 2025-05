LegoGPT è l'AI che costruisce modelli LEGO

LegoGPT è il primo modello AI in grado di generare costruzioni LEGO fisicamente stabili e riproducibili con i mattoncini reali, partendo da un prompt testuale. È frutto di un progetto messo in campo dalla Carnegie Mellon University, descritto nel dettaglio su GitHub e in un documento (PDF). Ancora migliorabile sotto alcuni punti di vista, rappresenta comunque un’iniziativa alla quale dedicare una segnalazione.

Cos’è e come funziona il modello LegoGPT

Per farlo, i ricercatori hanno inizialmente creato un dataset (StableText2Lego) contenente circa 47.000 design LEGO e le loro descrizioni, addestrando poi un modello autoregressivo di grandi dimensioni affinché prevedesse quale pezzo aggiungere in ogni fase del montaggio. In questo modo, l’intelligenza artificiale è in grado di dar vita al risultato finale partendo da input come imbarcazione aerodinamica e allungata , tavolo rettangolare con quattro gambe , auto in stile classico con una griglia anteriore prominente oppure chitarra elettrica con corpo sinuoso, a doppia spalla mancante e manico sottile . Questa la demo.

A differenza dei software già esistenti che permettono di creare modelli LEGO personalizzati, LegoGPT si occupa di accertare che la costruzione sia fisicamente stabile. Dunque, che possa essere realizzata nel mondo reale, senza correre il rischio che la struttura non si regga su se stessa o collassi.

Senza un supporto adeguato, parti del progetto possono crollare, galleggiare o rimanere scollegate.

L’approccio adottato non è tanto diverso rispetto a quello impiegato da strumenti come ChatGPT. In questo caso, però, anziché occuparsi di creare frasi coerenti ponendo una parola dopo l’altra, lavora con i mattoncini. Per il progetto è stata utilizzata una versione ottimizzata di LLaMA-3.2-1B-Instruct, modello creato da Meta e specializzato proprio nell’elaborazione delle istruzioni. La verifica della stabilità è delegata a un algoritmo che tiene in considerazione la forza di gravità e altri parametri.

Come visibile qui sopra, le istruzioni fornite possono essere seguite non solo da esseri umani, ma anche da braccia robotiche.

Si tratta di un progetto in divenire, che presenta alcune limitazioni. Ad esempio, al momento è in grado di generare modelli LEGO contenuti in un volume 20x20x20 e di impiegare solo otto tipologie di mattoncini diversi. Le basi sono comunque state gettate, ora non resta che migliorarlo.