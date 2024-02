Leica annuncia la sua prima TV cinematografica: Leica Cine 1

Nel momento in cui un marchio come Leica fa il suo esordio in un nuovo comparto, non può essere che in grande stile. Stiamo infatti parlando di un brand che ha fatto la storia della fotografia e che si trascina appresso decenni di qualità apprezzata e riconosciuta. Oggi Leica annuncia il suo esordio in un nuovo comparto, portando la propria esperienza nel salotto di casa con un obiettivo decisamente ambizioso: “portare la magia del grande schermo direttamente nel salotto, rivoluzionando il concetto stesso di intrattenimento domestico“.

La novità prende il nome di Leica Cine 1 ed è un prodotto tutto da scoprire, benché con prezzi di fascia alta e destinato a salotti che fanno della qualità la propria cifra stilistica.

Leica Cine 1

Grandi ambizioni, insomma, per grandi schermi sui quali portare grandi emozioni. La forza dell’immagine, che fino ad oggi Leica ha impresso nelle fotografie, intende diventare un accessorio per il salotto moderno attraverso una visione ed un ascolto senza pari.

Leica Cine 1 incarna perfettamente l’essenza della filosofia dell’azienda, che si propone di coinvolgere le persone attraverso le immagini. Leica Cine 1 è molto più di un semplice proiettore, è la simbiosi perfetta tra la tradizione artigianale di LEICA e la tecnologia del futuro. Questo dispositivo è progettato per trasformare ogni spazio in un palcoscenico cinematografico, regalando al pubblico un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. Sono orgoglioso di contribuire a far conoscere questo prodotto agli Italiani che potranno apprezzare una proiezione smart a casa propria e sperimentare una qualità d’immagine all’avanguardia con un bilanciamento di colore più godibile ed equilibrato Enrico Ferrari, EMEA Sales Manager di Leica Smart Projection

Leica Cine 1 si configura come una smart tv nel corpo di un proiettore laser a focale ultra-corta: sarà sufficiente uno schermo ad alto contrasto con ALR (Ambient Light Rejection), fissato alla parete o a scomparsa tramite motorizzazione, per poter accendere l’emozione in un istante.

Il corpo del dispositivo è piccolo ed elegante, ricalcando la tradizione dello stile Bauhaus e contiene tutto quel che serve per una proiezione a risoluzione 4K, fino a 3000 ANSI Lumen, colori naturali e suono cristallino Dolby Atmos. Il gruppo non va quindi a sfidare il mondo delle televisioni, ma mette a frutto la propria esperienza nel settore delle lenti per sviluppare un prodotto che non rappresenta certamente una novità di mercato (già disponibili prodotti rivali basati sul medesimo concept), ma dove Leica può alzare notevolmente il livello di qualità raggiunta.

Prima Cinema TV di Leica, combina una qualità dell’immagine brillante con risoluzione 4k su schermi da 80 a 120 pollici arricchita da un coinvolgente suono surround Dolby Atmos. Grazie all’esclusiva tecnologia triplo laser RGB, LIO, all’obiettivo Summicron, e alla pluriennale esperienza di Leica nel campo dell’ottimizzazione delle immagini digitali (Leica Image Optimization – LIO), l’immagine è ottimizzata con algoritmi speciali, garantendo una resa cromatica particolarmente naturale, sfumature ricche di dettagli e un eccezionale rapporto di contrasto. Il suo sofisticato obiettivo Summicron, arricchito da elementi asferici di precisione, è prodotto in conformità agli elevati standard Leica e si adatta con precisione alle dimensioni dell’immagine, garantendo prestazioni di imaging costantemente elevate.

Il triplo laser RGB garantisce un consumo energetico ridotto e oltre 25 mila ore di operatività. Una soluzione alternativa in grado di scomparire all’interno dell’ambiente domestico, ma diventandone protagonista non appena si accende il Leica Cine 1 e si apre il sipario.

Tre i modelli disponibili: 80″ (6995 Euro), 100″ (8495″) e 120″ (8995 Euro).