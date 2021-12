Lemorele 9 in 1: l'HUB USB-C ultrasottile a metà prezzo

Quello che ti suggeriamo oggi rientra nella categoria degli accessori indispensabili per chiunque possieda un ultrabook o un MacBook, ovvero un HUB USB-C. Nel caso specifico stiamo parlando del Lemorele 9 in 1, un HUB dal design estremamente compatto che fornisce tutta la connettività di cui hai bisogno, oggi a metà prezzo a soli 25 euro su Amazon.

HUB USB Type-C Lemorele 9 in 1: caratteristiche tecniche

L’HUB è decisamente sottile e leggero, realizzato completamente in alluminio per agevolare la dissipazione del calore. Non manca, infatti, la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery che consente di collegare l’alimentatore del PC direttamente all’HUB. In questo modo potrai ricaricare il computer ed eventuali dispositivi mobili lasciando un’unica porta impegnata. Non manca neanche un’uscita video, in questo caso HDMI, che consente di collegare un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K. Questo garantisce un’area di lavoro più ampia, perfetta soprattutto per i professionisti che necessita di gestire grandi flussi di lavoro.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A, in questo caso due entrambe USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si affianca una seconda porta USB Type-C per la connessione dei dispositivi mobili per il trasferimento dati. Presente il lettore di schede a due slot che consente di leggere o scrivere contemporaneamente due memory card. A completare la dotazione ci pensa la porta RJ45 Gigabit LAN, grande mancanza soprattutto dei dispositivi più sottili. Questa garantisce la massima velocità e stabilità della rete grazie alla connessione via cavo. Dal punto di vista funzionale, si tratta di uno dei migliori dispositivi attualmente sul mercato. In particolare, il design lo rende una delle soluzioni più pratiche da trasportare, perfetto da tenere sempre in borsa o nello zaino.

Grazie ad uno sconto del 49%, l’HUB Lemorele 9 in 1 è disponibile su Amazon a soli 25,49 euro per un risparmio di 24,51 euro sul prezzo di listino. Un rapporto qualità/prezzo a dir poco eccezionale considerando le capacità che possiede l’HUB.