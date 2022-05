Lenovo annuncia nuovi notebook Yoga Slim

Lenovo ha svelano i nuovi Yoga Slim di settima generazione con processori Intel e AMD. A partire dal mese di settembre, gli utenti potranno scegliere tra otto modelli con schermi da 13, 14 e 16 pollici. Design, qualità dei materiali e prestazioni sono le principali caratteristiche dei notebook che possono essere utilizzati per lavoro e intrattenimento.

Lenovo Yoga Slim: specifiche e prezzi

I nuovi Yoga Slim 9i Pro e Yoga Slim 7i Pro sono gli unici due notebook con schermo OLED da 14 pollici (risoluzione fino a 3840×2400 pixel e 2880×1800 pixel, rispettivamente). Il secondo modello è disponibile anche che schermo IPS. Lo Yoga Slim 9i integra processori Intel Core i5-1240P/i7-1280P, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD fino a 1 TB. Lo Yoga Slim 7i Pro integra anche processori Intel Core i5-12500H/i7-12700H e GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 o MX550. Lo Yoga Slim 7i Pro sarà disponibile anche con schermo 2.5K da 16 pollici e scheda video Intel Arc A370M.

Lo Yoga Slim 7i Pro X ha uno schermo da 14,5 pollici (3072×1920 pixel), processori Intel Core i5-12500H/i7-12650H/i7-12700H e schede video NVIDIA GeForce RTX 3050/GTX 1650. L’ultimo modello con processori Intel di dodicesima generazione è lo Yoga Slim 7i Carbon con schermo da 13,3 pollici.

Gli altri tre modelli integrano processori AMD Ryzen 6000. Si tratta degli Yoga Slim 7 Pro (14 e 16 pollici) e Yoga Slim 7 Pro X con schermo da 14,5 pollici. Tutti supportano la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Sono inoltre presenti varie porte USB Type-C (anche Thunderbolt 4 nei modelli con CPU Intel), mentre l’uscita HDMI è disponibile solo per Yoga Slim 7i Pro (16 pollici), Slim 7i Pro X e Slim 7 Pro (16 pollici).

Questi sono i prezzi delle configurazioni base:

Yoga Slim 9i: 1.899,00 euro

Yoga Slim 7i Pro X: 1.399,00 euro

Yoga Slim 7 Pro X: 1.599,00 euro

Yoga Slim 7i Carbon: 1.399,00 euro

Yoga Slim 7 Pro (14″): 1.399,00 euro

Yoga Slim 7 Pro (16″): 1.499,00 euro

Yoga Slim 7i Pro (14″): 1.099,00 euro

Yoga Slim 7i Pro (16″): 1.549,00 euro

Come detto, i notebook saranno in vendita da settembre. Chi non vuole aspettare l’arrivo sul mercato può trovare su Amazon i modelli di precedente generazione, come il Lenovo Yoga Slim 7 Pro con schermo da 14 pollici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.