Lenovo annuncia tre ThinkPad P con CPU AMD

Lenovo ha annunciato tre nuove workstation mobile durante la conferenza SIGGRAPH 2022 di Vancouver. ThinkPad P14s Gen 3, P15v Gen 3 e P16s Gen 1 integrano i processori AMD Ryzen 6000 Pro, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 2 TB. Il produttore cinese non ha ancora comunicato disponibilità e prezzi, quindi non è noto se e quando arriveranno in Italia.

Lenovo ThinkPad P per professionisti

Il Lenovo ThinkPad 14s possiede uno schermo touch da 14 pollici con risoluzione di 3840×2400 pixel e supporto Dolby Vision. Gli utenti potranno acquistare anche la versione più economica con risoluzione di 1920×1200 pixel. Il produttore cinese offre varie configurazioni con processori AMD Ryzen 5 Pro e 7 Pro, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 a 6.400 MHz e SSD PCIe 4.0 NVMe fino a 2 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet, NFC e LTE. Sono inoltre presenti quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), uscita HDMI 2.0b, jack audio, webcam HD o full HD, lettore di smart card, lettore di impronte digitali, testiera retroilluminata, batteria da 39,3 o 52,5 Wh. Windows 10 Pro è preinstallato, ma si può scegliere anche Windows 11 e Linux.

Il Lenovo ThinkPad 15v possiede specifiche simili, ma lo schermo da 15,6 pollici (non touch) ha risoluzioni di 3840×2160 pixel o 1920×1080 pixel. Sono disponibili configurazioni con scheda video NVIDIA RTX A2000, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 4 TB. Mancano una porta USB Type-C e il modulo LTE, ma c’è il card reader SD. La batteria ha una capacità di 68 Wh.

Il Lenovo ThinkPad 16s ha quasi le stesse specifiche del ThinkPad 14s. Le uniche differenze sono lo schermo da 16 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel (non touch) o 1920×1200 pixel (touch) e la batteria da 52,5 o 86 Wh.

