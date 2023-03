Lenovo annuncia le workstation ThinkStation PX, P7 e P5

Lenovo ha annunciato tre nuove workstation desktop. Le ThinkStation PX, P7 e P5 offrono un’elevata potenza di calcolo, grazie alla presenza dei processori Intel Xeon fino a 160 core e alle schede video NVIDIA RTX 6000. Saranno disponibili in Italia dal mese di giugno 2023. I prezzi non sono stati comunicati, ma è chiaro che non sono prodotti destinati agli utenti consumer.

Lenovo ThinkStation PX, P7 e P5: specifiche

Le nuove workstation sono state progettate in collaborazione con Aston Martin, cliente di Lenovo. In particolare, la griglia 3D del telaio è ispirata al Gran Turismo DBS della casa automobilistica. I deflettori dell’aria e le aperture di ventilazione esagonali, insieme al sistema di raffreddamento a tre canali, consentono un flusso d’aria senza ostacoli, garantendo la massima aspirazione dell’aria fredda e lo scarico dell’aria calda.

Il prodotto di punta è ThinkStation PX che può essere utilizzata sulla scrivania oppure nei rack dei data center. La dotazione hardware della workstation è “estrema”: due processori Intel Xeon con un massimo di 120 core, fino a 2 TB di RAM DDR5, fino a 4 schede video NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, hard disk fino a 12 TB, SSD PCIe fino a 4 TB (RAID 0/1/10/5), connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e 10 Gigabit Ethernet, sette porte USB e alimentatore da 1.850 Watt.

Queste sono invece le specifiche della ThinkStation P7: processore Intel Xeon W-3400 con un massimo di 56 core, fino a 1 TB di RAM DDR5, fino a 3 schede video NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, sei porte USB e alimentatore da 1.000 o 1.400 Watt. Gli altri componenti sono in comune alla ThinkStation PX.

Infine, la ThinkStation P5 differisce dalla ThinkStation P7 per la presenza di un processore Intel Xeon W-3400 con un massimo di 24 core, fino a 512 GB di RAM DDR5, fino a 2 schede video NVIDIA RTX A6000 e alimentatore da 750 o 1.000 Watt. Sulle tre workstation è possibile installare Windows 11, Windows 10 o Linux.

