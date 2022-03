Lenovo C24-25: il monitor al PREZZO MINIMO STORICO

Cornici sottili a circondare il pannello Full HD (risoluzione 1920×1080 pixel) e design elegante per Lenovo C24-25. Oggi questo monitor da 23,8 pollici, adatto per il lavoro così come per la creatività e l’intrattenimento multimediale, è proposto al prezzo minimo storico da Amazon. Un’ottima occasione per chi è alla ricerca di uno schermo con stile minimalista e pannello di ottima qualità.

Questo monitor Lenovo oggi è un vero affare

L’affaticamento degli occhi è ridotto al minimo anche nelle sessioni trascorse alla scrivania in notturna o negli ambienti poco illuminati grazie al filtro Low Blue Light che riduce il quantitativo di luce blu emessa. Stesso discorso per la superficie anti-riflesso. Ancora, l’ergonomia è garantita dalla possibilità di inclinarlo facilmente da -5° a 22°. Volendo è inoltre possibile montarlo alla parete grazie al supporto dello standard VESA. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si può leggere nella scheda del prodotto, nell’elenco delle funzionalità supportate rientra anche AMD FreeSync per evitare artefatti visivi e disallineamenti dell’immagine. La frequenza di aggiornamento è 75 Hz. Sul retro trovano posto gli slot HDMI e VGA per la connessione delle fonti video. La retroilluminazione è WLED, il rapporto di contrasto si attesta a 3000:1, la luminosità arriva a 250 cd/m². In relazione ai consumi, la classe di risparmio energetico è A+.

Con la connettività universale ai dispositivi tramite le porte HDMI o VGA e la gestione dei cavi integrata tramite il supporto, C24-25 offre tutte le principali connessioni con il minimo ingombro.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il monitor Lenovo C24-25 con pannello Full HD da 23,8 pollici (design Near-Edgeless su tre lati) e tutte le caratteristiche appena elencate al prezzo finale di soli 129 euro. L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania.

