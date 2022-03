Offerte laptop: l'occasione di oggi è Teclast F15S

Progettato per affiancare l’utente nella produttività quotidiana, ma con caratteristiche che lo rendono ideale anche per studio, navigazione, comunicazione e intrattenimento multimediale, Teclast F15S è un computer portatile dall’elevato rapporto qualità-prezzo. Oggi merita di essere segnalato su queste pagine poiché proposto su Amazon con un forse sconto rispetto al listino.

Teclast F15S: approfitta dello sconto su Amazon

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate dal laptop, così da capire se sono in linea con quanto serve per soddisfare le proprie esigenze: ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4020 affiancato da GPU Intel UHD Graphics 500, 6 GB di RAM e SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile). Ci sono poi uno slot microSD, i moduli Bluetooth 4.2 e WiFi dual band per la connettività wireless, due porte USB 3.0, l’uscita mini-HDMI per il collegamento a monitor esterni, una webcam con microfono per videochiamate e riunioni, gli altoparlanti, il jack audio e una grande autonomia (fino a sette ore e mezzo) grazie alla batteria da 38.000 mWh con ricarica rapida. A racchiudere il comparto hardware un telaio elegante con profilo sottile, come si può osservare da queste immagini. Gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Come si può leggere legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. In questo modo si è certi di poter contare per molti anni a venire sulla ricezione puntuale di aggiornamenti e patch di sicurezza, con accesso immediato alle nuove funzionalità introdotte nella piattaforma e totale protezione della privacy.

Oggi hai la possibilità di acquistare il laptop F15S al prezzo finale di soli 288,99 euro invece di 359,99 euro come da listino. Il prodotto è venduto direttamente da Teclast e spedito da Amazon, con consegna gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania.

