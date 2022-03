Prime Video: guarda gratis le novità di marzo

Il mese di marzo si apre alla grande su Prime Video. Vediamo quali contenuti fanno oggi il loro debutto sulla piattaforma Amazon. Ce n’è per tutti i gusti, dalle serie ai film, passando dagli show. Ricordiamo che la visione è completamente gratuita attivando i 30 giorni di prova gratuita dell’abbonamento Prime.

Prime Video: i nuovi contenuti di marzo 2022

Lo streaming è accessibile dalla quasi totalità dei dispositivi in circolazione: non solo quelli della linea Fire TV (a proposito, lo Stick 4K è in forte sconto), ma anche Smart TV, set-top box, computer, smartphone e tablet grazie all’applicazione dedicata. Vediamo quali sono i nuovi contenuti arrivati oggi sulla piattaforma.

Talent Reverse (stagione 1)

Talent Reverse è un esperimento sociale che metterà a dura prova gli influencer di House of Talent e le loro famiglie: scambiare le proprie vite con quelle degli altri membri della famiglia. Come andrà a finire?

Iron Sky: saranno nazi vostri

2018. I Nazisti stanno per tornare. Fuggiti con un razzo e rifugiati nel lato più buio della Luna hanno aspettato più di settant’anni questo momento. Ritornare sulla Terra per invaderla e conquistarla!

Iron Sky: la battaglia continua

La storia si svolge venti anni dopo la fine di Iron Sky, quando la base nazista sulla Luna è diventata rifugio per gli umani, la Terra è stata devastata da una guerra nucleare ma, nel sottosuolo, è sepolto forse qualcosa che potrbbe restituire speranza e salvezza. Per raggiungerla, però, i sopravvissuti dovranno combattere i Vril, antica razza di rettiliani e la loro armata di dinosauri.

Dredd: il giudice dell’apocalisse

In un futuro post-apocalittico gli unici che tentano di far rispettare le leggi sono i “Giudici”. Ma una spietata trafficante vuole il potere sulla città.

This is Beat: sfida di ballo

Con l’obiettivo di diventare campioni del mondo, tre dance crew internazionali si sfidano portando in scena una nuova esplosiva fusione di stili di ballo.

Un compleanno da leoni

Uno studente universitario partecipa ad una festa trasgressiva per celebrare il suo ventunesimo compleanno la notte prima di un colloquio importante.

Premonition

La vita di Linda viene sconvolta da una terribile notizia, anzi, da un incubo senza fine: suo marito è morto in un incidente stradale. La mattina dopo ritrova il suo compagno vivo e vegeto accanto a sé, poco a poco si rende conto di vivere la giornata antecedente la morte del coniuge, le giornate si susseguono senza più un apparente ordine temporale… Linda è sull’orlo della follia.

Hannibal (stagioni 1-3)

Sono passati dieci anni da quando il dott. Hannibal Lecter e l’agente dell’FBI Clarice Starling si sono incontrati in un carcere di massima sicurezza per pazzi criminali.

La verità sul caso Harry Quebert (stagione 1)

Uno scrittore viene coinvolto in un’indagine per omicidio che coinvolge il suo mentore, uno stimato scrittore americano.

Inoltre, sempre su Prime Video, è in arrivo questo giovedì (3 marzo) la seconda e ultima parte di LOL 2. Scopriremo chi è il vincitore dello show organizzato da Amazon, con i due episodi finali che si prospettano ricchi di colpi di scena.

Tutti i contenuti qui elencati (se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane) sono accessibili in streaming gratuito senza alcuna spesa aggiuntiva con l’abbonamento Prime: approfitta dei 30 giorni di prova gratuita per guardarli a costo zero.

